Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kerjasama Pemerintah, Industri hingga Masyarakat Kunci Wujudkan Indonesia Net Zero Emission 2060

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |18:15 WIB
Kerjasama Pemerintah, Industri hingga Masyarakat Kunci Wujudkan Indonesia Net Zero Emission 2060
Ketum Periklindo Moeldoko (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Industri kendaraan listrik telah memainkan peran sentral dalam membentuk konsep green mobility di Indonesia dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 hadir memberikan dukungan konkret kepada kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan publik untuk mewujudkan visi ini.

"Kerjasama yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan Indonesia net zero emission tahun 2060," ujar Moeldoko, dalam EVolution Seminar di PEVS 2024, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Guna mendukung upaya tersebut, PEVS 2024 menyediakan wadah bagi para pemangku kepentingan dalam industri kendaraan listrik untuk membahas masa depan mobilitas Indonesia menuju visi net zero emisi pada tahun 2060. EVolution Seminar menjadi jembatan informasi yang membahas empat topik utama dalam mewujudkan visi Indonesia net zero emission tahun 2060.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyambut baik seminar dalam rangkaian PEVS 2024 ini. Di tengah pesatnya perkembangan era globalisasi, efisiensi dalam pengelolaan transportasi menjadi kunci utama untuk kesuksesan dan kelangsungan bisnis.

Memahami dan mengelola transportasi dengan efisien tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan. Dalam dunia yang terhubung secara global seperti saat ini, transportasi yang cerdas dan terencana dapat membantu perusahaan memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu dan biaya yang terkendali.

"Kebijakan yang jelas dan terarah akan menjadi landasan bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Menhub.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/52/3136273/pevs_2025-QcGn_large.jpg
Lebihi Target, Transaksi PEVS 2025 Diklaim Tembus Rp900 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/52/3135916/mobil_terbang_ehang_216_di_pevs_2025-7vIu_large.jpg
Mobil Terbang yang Dijajal iShowSpeed Mejeng di PEVS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/53/3135903/united_motor-R2Vq_large.jpg
Berburu Diskon Motor Listrik di PEVS 2025, Ada yang Tembus Rp12,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/53/3134808/honda_pevs_2025-eVWG_large.jpg
Honda Pamer Sejumlah Motor Listrik di PEVS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/52/3134791/wuling_ev_van_di_pevs_2025-AnL2_large.jpg
PEVS 2025, Wuling Kenalkan Van Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/52/3134788/seres_3-GnFs_large.jpg
Seres 3 Meluncur di PEVS 2025, Harga Mulai Rp370 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement