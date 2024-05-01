Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenalkan Taksi Listrik Terbaru, Bluebird Pilih BYD e6 Gen 2

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |17:30 WIB
Kenalkan Taksi Listrik Terbaru, Bluebird Pilih BYD e6 Gen 2
Bluebird kenalkan taksi listrik terbaru dengan menggunakan BYD e6 gen 2. (Bluebird)
A
A
A

JAKARTA - Bluebird mengenalkan armada taksi listrik terbarunya pada ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/4/2024). Bluebird menggunakan BYD e6 Gen 2 untuk taksi listrik terbarunya.

“Kehadiran armada listrik baru ini bukan hanya tentang taksi. Ini tentang perjalanan Bluebird untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua," kata Chief Sustainability Officer PT Bluebird Tbk, Andrew Arristianto, Selasa (30/4/2024).

Dengan taksi listrik terbaru ini, Andrew menyebut, pihaknya ingin menegaskan komitmen ramah lingkungan.

"Bluebird ingin menegaskan komitmen dalam keberlanjutan dan menjadi bagian dari solusi mobilitas dengan menghadirkan teknologi ramah lingkungan ke jalan-jalan Indonesia,” ujarnya.

Melalui armada listrik terbaru tersebut, Bluebird menegaskan langkahnya dalam mendukung visi pemerintah untuk menekan emisi karbon. Selain itu, hal ini juga adalah bagian penting dalam strategi menjalankan pilar BlueSky dalam Visi Keberlanjutan 50:30, yaitu upaya mengurangi karbon dan buangan hingga 50 persen di tahun 2030.

Sejak 2019, Bluebird telah mengoperasikan armada listrik, baik untuk layanan taksi Bluebird, taksi premium Silverbird, maupun mobil rental Goldenbird.

Hingga Maret 2024, Bluebird sudah memiliki lebih dari 200 armada listrik yang melayani pelanggan di Jabodetabek dan Bali dan telah berhasil mengurangi sebanyak 6.500 ton emisi karbon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/52/3136273/pevs_2025-QcGn_large.jpg
Lebihi Target, Transaksi PEVS 2025 Diklaim Tembus Rp900 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/52/3135916/mobil_terbang_ehang_216_di_pevs_2025-7vIu_large.jpg
Mobil Terbang yang Dijajal iShowSpeed Mejeng di PEVS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/53/3135903/united_motor-R2Vq_large.jpg
Berburu Diskon Motor Listrik di PEVS 2025, Ada yang Tembus Rp12,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/53/3134808/honda_pevs_2025-eVWG_large.jpg
Honda Pamer Sejumlah Motor Listrik di PEVS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/52/3134791/wuling_ev_van_di_pevs_2025-AnL2_large.jpg
PEVS 2025, Wuling Kenalkan Van Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/52/3134788/seres_3-GnFs_large.jpg
Seres 3 Meluncur di PEVS 2025, Harga Mulai Rp370 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement