Kenalkan Taksi Listrik Terbaru, Bluebird Pilih BYD e6 Gen 2

JAKARTA - Bluebird mengenalkan armada taksi listrik terbarunya pada ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/4/2024). Bluebird menggunakan BYD e6 Gen 2 untuk taksi listrik terbarunya.

“Kehadiran armada listrik baru ini bukan hanya tentang taksi. Ini tentang perjalanan Bluebird untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua," kata Chief Sustainability Officer PT Bluebird Tbk, Andrew Arristianto, Selasa (30/4/2024).

Dengan taksi listrik terbaru ini, Andrew menyebut, pihaknya ingin menegaskan komitmen ramah lingkungan.

"Bluebird ingin menegaskan komitmen dalam keberlanjutan dan menjadi bagian dari solusi mobilitas dengan menghadirkan teknologi ramah lingkungan ke jalan-jalan Indonesia,” ujarnya.

Melalui armada listrik terbaru tersebut, Bluebird menegaskan langkahnya dalam mendukung visi pemerintah untuk menekan emisi karbon. Selain itu, hal ini juga adalah bagian penting dalam strategi menjalankan pilar BlueSky dalam Visi Keberlanjutan 50:30, yaitu upaya mengurangi karbon dan buangan hingga 50 persen di tahun 2030.

Sejak 2019, Bluebird telah mengoperasikan armada listrik, baik untuk layanan taksi Bluebird, taksi premium Silverbird, maupun mobil rental Goldenbird.

Hingga Maret 2024, Bluebird sudah memiliki lebih dari 200 armada listrik yang melayani pelanggan di Jabodetabek dan Bali dan telah berhasil mengurangi sebanyak 6.500 ton emisi karbon.