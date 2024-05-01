Segini Biaya Pajak Motor Yamaha Vixion 2024

JAKARTA - Sebagai sport bike terbaru Yamaha, Vixion menawarkan berbagai keunggulan yang membuatnya sepadan. Desain yang terbaru, Yamaha Vixion 2024 mengusung konsep bar bike yang sporty dan agresif. Dibandingkan pendahulunya, Vixion terbaru ini memiliki rangka deltabox yang kokoh dan modern, sehingga memberikan tampilan kokoh.

Vixion dilengkapi lampu LED di bagian depan dan belakang. Ini memberikan tampilan lebih modern. Selain itu, ini juga menjamin pencahayaan optimal dan hemat energi.

Yamaha Vixion 2024 memiliki ukurannya proporsional dan wheelbase yang panjang. Ini semakin meningkatkan kestabilan dan kenyamanan saat berkendara.

Meski berbobot ringan, Yamaha Vixion 2024 tetap kokoh dan stabil di jalan. Yamaha Vixion tidak hanya memiliki desain yang menarik, tetapi juga mesin yang bertenaga.

Dibekali mesin 155cc dan teknologi canggih VVA (Variable Valve Actuation), Yamaha Vixion mampu menghasilkan tenaga dan torsi luar biasa.

Namun perlu diketahui pajak dari motor ini, berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu (1/5/2024) berikut daftar pajak motor Yamaha Vixion :