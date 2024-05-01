Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Biaya Pajak Motor Yamaha Vixion 2024

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |16:00 WIB
Segini Biaya Pajak Motor Yamaha Vixion 2024
Segini biaya pajak motor Yamaha Vixion 2024. (Yamaha)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai sport bike terbaru Yamaha, Vixion menawarkan berbagai keunggulan yang membuatnya sepadan. Desain yang terbaru, Yamaha Vixion 2024 mengusung konsep bar bike yang sporty dan agresif. Dibandingkan pendahulunya, Vixion terbaru ini memiliki rangka deltabox yang kokoh dan modern, sehingga memberikan tampilan kokoh.

Vixion dilengkapi lampu LED di bagian depan dan belakang. Ini memberikan tampilan lebih modern. Selain itu, ini juga menjamin pencahayaan optimal dan hemat energi.

Yamaha Vixion 2024 memiliki ukurannya proporsional dan wheelbase yang panjang. Ini semakin meningkatkan kestabilan dan kenyamanan saat berkendara.

Meski berbobot ringan, Yamaha Vixion 2024 tetap kokoh dan stabil di jalan. Yamaha Vixion tidak hanya memiliki desain yang menarik, tetapi juga mesin yang bertenaga.

Dibekali mesin 155cc dan teknologi canggih VVA (Variable Valve Actuation), Yamaha Vixion mampu menghasilkan tenaga dan torsi luar biasa.

Namun perlu diketahui pajak dari motor ini, berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu (1/5/2024) berikut daftar pajak motor Yamaha Vixion :

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178514/yamaha_yzf_r2-Zlc5_large.jpg
Yamaha Dikabarkan Siapkan Motor Sport 200 cc Murah, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173292/motor_listrik_yamaha-pqv3_large.jpg
Motor Listrik Yamaha Neos Wara-Wiri di Jalanan Jakarta, Siap Dipasarkan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/15/3169736/yamaha_yzr_m1_bermesin_v4_untuk_motogp-eGJC_large.jpg
Yamaha Luncurkan Motor Bermesin V4 untuk MotoGP, Lebih Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169341/yamaha-r6bY_large.jpg
Yamaha Mulai Studi Tukar Baterai Motor Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/15/3168281/motor_listrik_yamaha_cuxie-b4a1_large.jpg
Motor Listrik Baru Yamaha Meluncur, Jarak Tempuh 83 Km Dibanderol Rp33 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/53/3163982/yamaha_fascino-eHcV_large.jpg
Yamaha Luncurkan Motor Hybrid Baru, Harganya Mulai Rp14 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement