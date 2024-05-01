PEVS 2024, MAB Pamerkan Sasis Truk hingga Motor Listrik Buatan Lokal

Sasis truk buatan lokal PT MAB dipamerkan di PEVS 2024. (PT MAB)

JAKARTA - PT Mobil Anak Bangsa (PT MAB), perusahaan manufaktur dan distributor kendaraan listrik di Indonesia, meluncurkan sejumlah produk terbaru yang dirancang dan diproduksi lokal pada Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Produk tersebut termasuk rolling chassis EV Truck, sepeda motor prototipe ML01, dan baterai buatan lokal.

Direktur Teknik PT MAB, Bambang Tri Soepandji menjelaskan spesifikasi teknis Rolling Chassis EV Truck tersebut.

"Dalam regulasi di Indonesia yang ditentukan berat maksimal 8.000 kg dan bobot kosong 4.000 kg, dari segi Rolling Chassis EV Truck MAB memiliki kapasitas baterai 162,28 kWh," kata Bambang Tri, di arena PEVS 2024, Selasa (30/4/2024).

Selain itu, rolling chassis memiliki fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan berbagai struktur atas, termasuk mobil kas keliling listrik.

Sementara itu, General Manager Motor Anak Bangsa, Winarto Lie, mengungkapkan bangga dapat menghadirkan prototipe produk sepeda motor Anak Bangsa yang dirancang khusus untuk memenuhi kriteria pasar Indonesia.

Ia menekankan pentingnya memberikan solusi transportasi yang praktis dan ramah lingkungan kepada konsumen Indonesia.