Xiaomi Klaim Sanggup Produksi 1 Unit Mobil Listrik SU7 per 76 Detik

JAKARTA - Mobil pertama dari perusahaan teknologi raksasa Xiaomi yakni SU7 mendapat sambutan positif dari konsumen. Sejak diluncurkan pada akhir Maret 2024, Xiaomi SU7 disebut sudah membukukan pesanan hingga sekitar 75 ribu unit hingga minggu keempat April 2024.

Xiaomi memproduksi sedan tersebut di Pabrik Super Xiaomi di Beijing, Cina.

CEO Xiaomi, Lei Jun mengungkapkan, pabrik tersebut dapat memproduksi 40 mobil per jam, yang berarti Xiaomi SU7 baru akan keluar dari jalur produksi setiap 76 detik.

Kecepatan yang tinggi ini disebabkan jalur produksi yang sangat otomatis dan teknik cerdas canggih yang terlibat.

Lebih dari 700 robot dilaporkan beroperasi di pabrik tersebut. Mereka melaksanakan tugas-tugas seperti instalasi, inspeksi, dan transportasi.

Dua puluh karyawan mendapat manfaat dari bantuan 381 robot di bengkel, dengan delapan robot per stasiun kerja, empat di setiap sisi mobil.

Lengan robot menangani pintu, memasangnya pada tempatnya, mengencangkan baut, dan menyetel engsel.

Lengan robotik juga cocok untuk kaca depan dan belakang, serta sunroof panoramik. Dari saat suku cadang diambil hingga dirakit menjadi bodi mobil, dibutuhkan waktu kurang dari 30 detik. Ini dua kali lebih cepat dibandingkan perusahaan mobil tradisional, klaim Xiaomi, melansir Autoevolution, Rabu (1/5/2024).