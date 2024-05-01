Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Xiaomi Klaim Sanggup Produksi 1 Unit Mobil Listrik SU7 per 76 Detik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |15:12 WIB
Xiaomi Klaim Sanggup Produksi 1 Unit Mobil Listrik SU7 per 76 Detik
Xiaomi SU7. (ArenaEV)
A
A
A

JAKARTA - Mobil pertama dari perusahaan teknologi raksasa Xiaomi yakni SU7 mendapat sambutan positif dari konsumen. Sejak diluncurkan pada akhir Maret 2024, Xiaomi SU7 disebut sudah membukukan pesanan hingga sekitar 75 ribu unit hingga minggu keempat April 2024.

Xiaomi memproduksi sedan tersebut di Pabrik Super Xiaomi di Beijing, Cina.

CEO Xiaomi, Lei Jun mengungkapkan, pabrik tersebut dapat memproduksi 40 mobil per jam, yang berarti Xiaomi SU7 baru akan keluar dari jalur produksi setiap 76 detik.

Kecepatan yang tinggi ini disebabkan jalur produksi yang sangat otomatis dan teknik cerdas canggih yang terlibat.

Lebih dari 700 robot dilaporkan beroperasi di pabrik tersebut. Mereka melaksanakan tugas-tugas seperti instalasi, inspeksi, dan transportasi.

Dua puluh karyawan mendapat manfaat dari bantuan 381 robot di bengkel, dengan delapan robot per stasiun kerja, empat di setiap sisi mobil.

Lengan robot menangani pintu, memasangnya pada tempatnya, mengencangkan baut, dan menyetel engsel.

Lengan robotik juga cocok untuk kaca depan dan belakang, serta sunroof panoramik. Dari saat suku cadang diambil hingga dirakit menjadi bodi mobil, dibutuhkan waktu kurang dari 30 detik. Ini dua kali lebih cepat dibandingkan perusahaan mobil tradisional, klaim Xiaomi, melansir Autoevolution, Rabu (1/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177589/xiaomi_su7-ZLSb_large.jpg
Kecelakaan Maut Mobil Listrik Xiaomi SU7, Standar Keselamatan Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174615/xiaomi_su7-tPAS_large.jpg
Gara-Gara iPhone, Mobil Listrik Xiaomi SU7 Jalan Sendiri dari Tempat Parkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173818/xiaomi-SIGr_large.jpg
Kisah Bos Xiaomi Beli 3 Tesla Model Y demi Riset Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/52/3141871/mobil_listrik_xiaomi_yu7-WhGL_large.jpg
Mobil Listrik Kedua Xiaomi Meluncur Mirip Ferrari Purosangue, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/52/3128846/xiaomi_su7-2FVH_large.jpg
Setahun Xiaomi Jualan Mobil Listrik, Laku Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/52/3127601/xiaomi_yu7-4zog_large.jpg
Bocoran Anyar Mobil Listrik Kedua Xiaomi, Segera Meluncur Tahun Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement