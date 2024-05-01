Ini 5 Mobil Murah yang Harganya Tak Sampai Rp10 Juta

JAKARTA - Mobil murah yang harganya tak sampai Rp10 juta masih bisa ditemukan di pasaran. Mobil dengan harga sangat murah itu tak bakal membikin kantong bolong.

Namun, janganlah berharap lebih dengan harga tersebut. Mobil yang didapatkan pastinya bukan mobil keluaran terbaru, melainkan mobil keluaran lama yang masih direstorasi hingga terlihat rapi lagi.

Melansir berbagai sumber, Rabu (1/5/2024), berikut daftar mobil yang bisa didapatkan dengan harga Rp10 juta.

1. Daihatsu Zebra 1.3 tahun 1993

Pasti generasi tua tahu dengan mobil legendaris ini. Mobil ini cocok digunakan untuk keluarga karena memiliki kabin yang luas.

2. Daihatsu Hijet 1000 1985

Mobil ini dikenal memiliki mesin yang cukup irit. Dengan mesin CB20 OHC 993 cc yang menggunakan karburator, mobil ini cukup layak dipertimbangkan untuk dibeli. Di pasar mobil bekas, mobil ini harganya tak sampai Rp 10 juta, tergantung kondisi.

3. Toyota Corona Tahun 1975

Bukan corona sebagai virus ya, mobil ini bisa bikin keluarga senang. Sedan 4 pintu ini masih layak untuk dipertimbangkan untuk dibeli.