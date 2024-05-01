Selain di Malaysia, Chery Pernah Recall Omoda 5 di Australia Gara-Gara Hal Ini

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) pengguna Chery Omoda 5 di Malaysia mengeluhkan tiba-tiba mengalami patah as roda belakang saat mengemudi. Pihak Chery Auto Malaysia pun merespons hal ini. Sebanyak 500 unit Omoda 5 ditarik kembali (recall).

Selain di Malaysia, Chery juga pernah melakukan penarikan kembali terhadap produknya. Belum lama ini, Chery juga pernah melakukan recall terhadap hampir 6 ribu Omoda 5 di Australia.

Berdasarkan laporan Car Expert.com.au pada Februari 2024, hampir 6.000 Chery Omoda 5 telah ditarik kembali karena cacat yang dapat menyebabkan kebocoran minyak rem dan kehilangan tenaga pengereman.

Penarikan kembali tersebut berdampak terhadap semua Chery Omoda 5 yang dijual di Australia sejak pengiriman lokal yang dimulai pada pertengahan 2023.

“Karena cacat produksi, baut yang menahan sambungan pipa rem mungkin tidak cukup dikencangkan. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran minyak rem dan mengakibatkan penurunan performa pengereman,” kata Chery terkait recall, dikutip pada Rabu (1/5/2024).

“Penurunan kinerja pengereman dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius atau kematian bagi penumpang kendaraan, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya," katanya.