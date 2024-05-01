Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Biaya Pajak Tahunan Daihatsu Terios 2023 di Indonesia

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |11:30 WIB
Segini Biaya Pajak Tahunan Daihatsu Terios 2023 di Indonesia
Pajak Daihatsu Terios. (Okezone/Erha)
JAKARTA - Semenjak mengeluarkan model terbarunya, Daihatsu Terios semakin dilirik. Mobil Daihatsu Terios, terlebih mobil gagah ini menjadi salah satu yang digemari masyarakat.

Diketahui, kehadiran Daihatsu Terios pada 2006, hadir sebagai pengganti dari Daihatsu Taruna. Mobil kelas Sport Utility Vehicle (SUV) ini merupakan hasil kerja sama dari pabrikan sebelah, Toyota yang bersamaan juga merilis Toyota Rush.

Kedua pabrikan asal Jepang ini terlihat ingin peruntungan kembali, seperti duet Avanza dan Xenia.

Penasaran dengan mobil Daihatsu Terios? Simak ulasan di bawah.

Dilansir melalui berbagai sumber, Rabu (1/5/2024), Daihatsu Terios merupakan mobil kategori SUV yang dilengkapi mesin 2 NR-VE Euro IV DOHC Dual VVT-i 4-silinder 45L berkapasitas 1.496 cc. Menghasilkan tenaga 104 horsepower pada 6.000 rpm dan torsi 13.9 Nm pada 4.200 rpm.

Lalu, mobil ini terdapat dua tipe model transmisi yang digunakan, teruntuk transmisi manual menggunakan 5-percepatan, sedangkan transmisi otomatis menggunakan 4-percepatan. Daihatsu Terios memiliki dimensi panjang 4.455 mm, lebar 1.695 mm, dan 1.705 mm dengan jarak sumbu roda 2.685 mm.

Untuk calon pembeli ini, perlu diperhatikan harga pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Untuk itu Anda bisa melihat daftar pajak di bawah ini.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
