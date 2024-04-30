Ini Link Instagram, Twitter, Facebook Shen Yinhao Wasit yang Dianggap Rugikan Timnas Indonesia saat Dikalahkan Uzbekistan

INI link Instagram, Twitter, Facebook Shen Yinhao wasit yang dianggap rugikan Timnas Indonesia saat dikalahkan Uzbekistan. Pasalnya keputusan wasit Shen Yinhao dan Sivakorn Pu-udom dinilai berat sebelah.

Alhasil, warganet pun memberikan komentar serta kritikan tajam untuk Shen Yinhao. Beberapa mencari akun Instagram (IG), Twitter untuk memberikan kritikan.

Ternyata ini link Instagram, Twitter, Facebook Shen Yinhao wasit yang dianggap rugikan Timnas Indonesia saat dikalahkan Uzbekistan bisa Anda kunjungi.

Untuk akun instagramnya yakni @shenyihao.1. Sayangnya akun twitter hingga Facebooknya belum diketahui.

Sebagai informasi, wasit kontroversial Shen Yinhao dan Sivakorn Pu-udom sepakat enggan memberikan hadiah penalti kepada Timnas Indonesia U-23 saat menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024, Senin (29/4/2024) malam WIB.