PEVS 2024, Bisa Jajal Motor Listrik Honda EM1 e: dan EM1 e:

JAKARTA - Sepeda motor Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus sudah mengaspal di Tanah Air sejak akhir 2023. Bagi yang mau mencoba naik motor ramah lingkungan ini, bisa mendatangi booth Honda di ajang pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) pada 30 April–5 Mei 2024.

Bersama PT Astra Honda Motor (AHM), PT Wahana Makmur Sejati (WMS), Main Dealer sepeda motor Honda Jakarta-Tangerang, berpartisipasi dalam PEVS 2024.

Pada PEVS 2024, PT WMS memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjajal langsung motor listrik Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus. Riding test bagi para pengunjung ada dua area, yaitu indoor dan outdoor.

“Para pengunjung PEVS 2024 bisa merasakan sendiri sensasi mengendarai motor listrik Honda di booth kami sehingga pengunjung dapat menilai lebih objektif keandalan motor listrik Honda,” ujar Division Head of Marketing Planning & Analyst PT WMS, Andra Friandana.

Selain itu, PT WMS menyajikan beragam promo menarik seputar motor listrik Honda yang belum tentu bisa diperoleh di kesempatan lain.

Promo tersebut antara lain diskon hingga Rp8,5 juta dan tambahan potongan angsuran sampai Rp75 ribu/bulan untuk pembelian kredit.