Dukung Industri Nikel, Fuso Buka Parts Depo di Morowali

MOROWALI - Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) menyebut cadangan komoditas nikel di Indonesia setera dengan 23% cadangan dunia sehingga menjadi yang terbesar di dunia. Bahkan beberapa daerah di wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum dieksplorasi.

Salah satu daerah yang sudah merasakan dampak nikel adalah Morowali dengan cadangan nikel sekitar 3 juta ton, yang tersebar di 16 kecamatan. Potensi besar nikel tersebut menjadi salah satu alasan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) membuka FUSO Parts Depo di PT. Bosowa Berlian Motor di Morowali, Sulawesi Tengah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar aktifitas operasional bisnis konsumen, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi permintaan suku cadang di sektor industri terutama nikel yang berkembang di Morowali. “Melihat perkembangan lanskap industri dan pertumbuhan perekonomian daerah di Morowali yang meningkat signifikan, sejalan dengan operasional bisnis konsumen yang semakin sibuk," kata Presiden Direktur PT. KTB Daisuke Okamoto, dalam keterangannya.

Dep ke-19 tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan pasokan logistik suku cadang untuk mendukung operasional bisnis konsumen. FUSO Part Depo merupakan gudang spare parts berukuran 40 feet yang tersebar di beberapa titik dealer-dealer di seluruh Indonesia untuk menjamin suku cadang yang dibutuhkan oleh truk konsumen saat melakukan perbaikan ataupun perawatan.

Fasilitas Part Depo didukung penuh oleh KTB Spare Part Center yang berada di Pulo Gadung, Jakarta. Keberadaan Part Depo ini, siap memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyimpanan dan distribusi suku cadang Mitsubishi Fuso yang merupakan pasokan vital untuk perbaikan dan perawatan truk konsumen.

FUSO spare part depo yang ditujukan untuk menjadi pusat operasional logistik spare part kategori fast moving, midlle moving dan slow moving. Dengan demikian konsumen tidak perlu khawatir, karena Mitsubishi Fuso siap melayani kebutuhan suku cadang untuk menunjang perbaikan dan perawatan unit konsumen di wilayah ini. "Ini adalah salah satu bentuk komitmen layanan purna jual kami kepada konsumen,” ujar Okamoto.

(Maruf El Rumi)