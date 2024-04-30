Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Buka Pemesanan Cloud EV, Harganya Rp400 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:11 WIB
Wuling Buka Pemesanan Cloud EV, Harganya Rp400 Jutaan
Wuling mulai buka pemesanan untuk Cloud EV di PEVS 2024. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Wuling Motors mulai membuka pemesanan mobil listrik Cloud EV pada ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/4/2024). Kendaraan ramah lingkungan ketiga produsen asal China itu dibanderol Rp400 jutaan.

Sales & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, mengatakan ini merupakan komitmen pihaknya dalam menghadirkan mobilitas ramah lingkungan bagi konsumen Indonesia. Cloud EV menawarkan kabin yang lebih luas sehingga memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpang.

"Di momen spesial ini, kami mengumumkan bahwa Cloud EV kini dapat dipesan dan dicoba di PEVS 2024. Kami berharap kehadiran Cloud EV di PEVS 2024 akan semakin menginspirasi semangat untuk mengadopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia," kata Dian di Jakarta.

Ia menjelaskan, pemesan Wuling Cloud EV di PEVS 2024 akan mendapatkan unit pada Mei 2024. Ini merupakan bentuk komitmen untuk dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

"Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi yang pertama memiliki Wuling Cloud EV dengan beragam promo menarik. Kami pun akan melakukan pengiriman unit pada bulan Mei sehingga konsumen tidak perlu menunggu lama untuk berkendara bersama Cloud EV miliknya," ujar Dian.

Soal spesifikasi, mobil listrik medium hatchback ini dapat menempuh jarak 460 km hingga 505 km. Cloud EV didukung baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) bersertifikasi 1P67 dan didukung motor listrik berkapasitas 100 kW.

Telusuri berita ototekno lainnya
