HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Konsumen Keluhkan Mobil Chery Omoda 5 Tiba-Tiba Patah As Roda Belakang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |14:15 WIB
Konsumen Keluhkan Mobil Chery Omoda 5 Tiba-Tiba Patah As Roda Belakang
Konsumen keluhkan mobil Chery Omoda 5 tiba-tiba mengalami patah roda as belakang. (Facebook/Stephanie)
A
A
A

JAKARTA - Seorang konsumen Chery Omoda 5 mengeluhkan mengalami patah roda as belakang secara tiba-tiba saat mengemudi. Hal itu disampaikan konsumen Chery asal Malaysia, Stephanie dalam laman media sosial Facebook. 

Ia mengaku tidak pernah mengalami kecelakaan mobil. Namun, roda as belakangnya patah.

Konsumen Chery Omoda 5 keluhkan patah roda as (FB Stephanie)

"Hai Chery Malaysia , saya ingin penjelasan mengapa as belakang saya patah bersih saat mengemudi. Tidak ada benjolan, tidak ada kecelakaan, tidak ada lubang, hanya gagal mendadak di tengah jalan," demikian keterangan postingan itu, dikutip pada Selasa (30/4/2024).

Ia mengaku terlihat seperti hanya ada 2 titik las, memungkinkan tampaknya seperti karat. Stephanie meminta pihak Chery agar menyelidiki hal ini.

"Saya bukan ahli mobil jadi saya tidak akan berspekulasi lebih jauh. Tetapi mungkin Anda bisa mendapatkan ahli Anda dan Puspakom untuk melihatnya dan memberi tahu saya apa yang salah, serta apa langkah selanjutnya yang ingin Anda ambil," ujarnya.

Stephanie mengaku merasa cukup beruntung karena tidak sedang melaju dalam kecepatan tinggi.

Halaman:
1 2
      
