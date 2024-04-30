Istri Babe Cabita Lelang Vespa Darling, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Istri almarhum komika Priya Prayoga Pratama alias Babe Cabita yakni Zulfati Indraloka, mengumumkan melelang motor Vespa Darling 50 CC. Vespa tersebut merupakan motor kesayangan yang sering dipakai Babe Cabita untuk membuat content di media sosial (medsos).

"Saya mewakili almarhum (Babe Cabita) ingin melelang Vespa Darling 50 cc kesayangan almarhum yang biasa dipakainya ke masjid ketika salat dan Vespa kesayangan yang biasa dipakai untuk ngonten," tulisnya dalam akun Instagram, sebagaimana dilihat Selasa (30/4/2024).

Ia menyebutkan, hasil lelang motor tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren.

"Dan nantinya seluruh hasil dari lelang ini akan kami sumbangkan untuk pembangunan Masjid Al-Muwwahidin yang ada di Medan dan Pembangunan pondok pesantren Al- Bayan Al- Islami yang ada di Deli serdang," ujarnya.

Vespa Darling 50 CC itu dilelang dibuka dengan harga Rp70 juta. Nantinya penawaran lelang kelipatan Rp1 juta. Lelang berlangsung hingga 5 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

Harga tersebut diluar ongkos kirim. Peserta yang ingin ikut lelang bisa menawarkan harga di kolom komentar.

BACA JUGA: Fati Indraloka Unggah Video Sang Anak yang Ungkap Rasa Bangga kepada Babe Cabita

"Harga lelang tidak termasuk ongkos kirim. Bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi diacara lelang ini teman-teman bisa tulis penawarannya di kolom komentar postingan ini atau bisa menghubungi nomor 082267241951," ungkapnya.