HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata Orang Uzbekistan Tidak Pernah Melihat Mobil Selain Chevrolet

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:42 WIB
Ternyata Orang Uzbekistan Tidak Pernah Melihat Mobil Selain Chevrolet
Ilustrasi orang Uzbekistan suka mobil Chevrolet ( Foto :Automobil)
A
A
A

TERNYATA orang Uzbekistan tidak pernah melihat mobil selain Chevrolet. Ketika, Anda berkunjung ke negara tersebut maka banyak mobil bermerek Chevrolet.

Adapun Chevrolet merupakan jenis kendaraan yang diproduksi oleh Amerika Selatan. Lantas apa alasanya Uzbekistan tidak memilih merek mobil lain?

Ternyata orang Uzbekistan tidak pernah melihat mobil selain Chevrolet dikarenakan ada sejarahnya. Uzbekistan merupakan negara bagian dari Uni Soviet.

Namun setelah Uni Soviet tidak ada, Uzbekistan menjadi negara paling maju cepat hingga membuka peluang bisnis global. Untuk itu Chevrolet melihat peluang tersebut dan segera mengambil langkah maju. Langkah awal ini menjadikan Chevrolet terkenal di Uzbekistan dan memulai perjalanan epiknya di sini.

Salah satu alasan utama dominasi Chevrolet di Uzbekistan adalah keterjangkauan. Banyak model Chevrolet yang terkenal ramah anggaran, terutama jika dibandingkan dengan merek mobil internasional lainnya.

Mengingat Uzbekistan tidak selalu bisa menandingi negara-negara Barat dalam hal pendapatan, anggaran memainkan peran besar dalam pilihan mobil.

Halaman:
1 2
      
