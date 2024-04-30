Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cerita Pengguna Xenia, Masih Bandel hingga Dipakai Belasan Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |12:10 WIB
Cerita Pengguna Xenia, Masih Bandel hingga Dipakai Belasan Tahun
Kisah pengguna Xenia, masih bandel hingga dipakai belasan tahun. (Daihatsu)
JAKARTA - Daihatsu Xenia merupakan mobil segmen MPV yang sudah cukup lama eksis. Kendaraan 7 penumpang ini pertama kali diluncurkan pada 20 tahun lalu alias 2004.

Sejak peluncurannya, Xenia mampu menjadi pilihan bagi konsumen. Bahkan, ada konsumen yang masih setia menggunakan Xenia dalam waktu cukup lama.

Salah seorang pemilik Xenia, Irwan Erik, mengaku sudah 12 tahun memakai mobil produksi Daihatsu itu untuk mobilitasnya sehari-hari.

Pria asal Jakarta yang tergabung dalam komunitas Daihatsu Xenia Indonesia Club (DXIC) menceritakan awal mula memilih Xenia pada November 2012.

"Mobil ini tangan pertama. Waktu itu saya mencari mobil keluarga yang bisa menampung banyak penumpang dan terjangkau. Setelah membandingkan, saya memilih Xenia yang baru saja mendapatkan facelift pertamanya saat itu. Dan ternyata pilihan saya tepat, karena dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti perjalanan dalam kota atau mudik jauh sekalipun ke Balikpapan,” ujarnya dalam acara Daihatsu Kumpul Sahabat di  Bekasi, Minggu (28/4/2024).

Tak hanya optimal digunakan di berbagai medan jalan, mobil ini juga diakui cukup 'bandel', terbukti selama 12 tahun pemakaian. Erik belum berencana melakukan penggantian Xenia berwarna biru tua metalik miliknya tersebut, dan juga baru mengganti kampas kopling jelang Lebaran 2024 kemarin.

