Berapakah Harga Mobil Daihatsu Rocky?

JAKARTA - Daihatsu Rocky mobil legendaris yang kini hadir dengan model dan spesifikasi terbaru. Mulai Dari segi tampilan eksterior, Daihatsu Rocky hadir dengan memadukan desain SUV yang gagah, dengan unsur sporty khas mobil perkotaan.

Pada bagian depannya, Daihatsu Rocky sudah dilengkapi dengan lampu LED. Ada juga lampu kabut di bagian bawahnya yang masih menggunakan halogen. Sayangnya untuk pasar Indonesia, belum dilengkapi dengan lampu DRL LED.

Desain lampu depannya itu dipadukan dengan grille berwarna hitam yang punya bentuk sama seperti Daihatsu Rocky di pasar Jepang. Geser ke sisi samping, terdapat velg berukuran 17 inci dengan ukuran ban 205/60 dan punya kelir warna dual tone.Pabrikan juga menyematkan side skirt berwarna plastik hitam, yang menambah kesan gagah dari SUV perkotaan ini. Sayangnya, meski berstatus SUV, Daihatsu Rocky tanpa roof rail di bagian atasnya.

Melansir dari laman bsioto.muf.co.id, Senin (29/4/2024) berikut daftar harga Daihatsu Rocky:

DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC Rp277,350,000

DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE Rp259,550,000

DAIHATSU ROCKY 1.2 X MT ADS SC Rp232,650,000

DAIHATSU ROCKY 1.2 X CVT SC Rp242,450,000

DAIHATSU ROCKY 1.2 X CVT ADS SC Rp250,550,000