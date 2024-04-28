Advertisement
OTOMOTIF

Yamaha Kembangkan Transmisi Teknologi Semi-Otomatis, Pindah Gigi Tinggal Pencet Tombol

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |19:40 WIB
Yamaha Kembangkan Transmisi Teknologi Semi-Otomatis, Pindah Gigi Tinggal Pencet Tombol
Yamaha YZF-R7.
JAKARTA – Teknologi motor dan kendaraan roda dua terus berkembang dengan terobosan dan fitur-fitur baru. Yamaha, sebagai salah satu pabrikan motor terkemuka dunia juga terus melakukan pengembangan agar tetap menjadi pilihan konsumen.

Melansir Great Biker, Yamaha saat ini sedang mengembangkan transmisi semi-otomatis yang akan diterapkan pada motor dua silinder berkapasitas 690 cc. Rencananya, teknologi itu akan dipasang pada Yamaha MR-07 dan YZF-R7.

Baru-baru ini, Cycle World, sebuah media terkait kendaraan roda dua terkemuka asal Eropa, mengungkapkan gambar paten yang didaftarkan oleh Yamaha. Semua dokumen dan ilustrasi ini menunjukkan bahwa sistem Yamaha menggunakan pengaturan semi-otomatis yang relatif sederhana.

Cara kerjanya melepaskan tuas kopling dari stang kiri dan tuas persneling dari pijakan kaki kiri. Tuas kopling dan pedal transmisi akan diganti ke tombol yang ada di setang kiri, sehingga pengendara hanya tinggal menekan tombol jika ingin mengganti gigi.

Sebagai informasi, sistem transmisi semi-otomatis ini bukan sesuatu yang baru bagi produk Yamaha. Berdasarkan gambar paten, cara kerjanya mirip dengan sistem ACC-S yang digunakan pada Yamaha FJR1300 model keluaran 2006.

Moge tersebut dibekali dengan kemampuan ubahan sistem transmisi keduanya full otomatis. Pengendara hanya perlu menekan tombol untuk menaikkan atau menurunkan gigi tanpa perlu menarik tuas kopling dan menginjak pedal transmisi.

Pada teknologi yang sedang dikembangkan, Yamaha menempatkan aktuator di bagian luar gearbox. Sementara modul kontrol secara efisien mengubah penekanan tombol menjadi perpindahan gigi pada rangka.

