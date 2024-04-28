Suzuki Akan Luncurkan Motor Listrik Pertamanya, Desainnya Bergaya Retro

JAKARTA – Suzuki dilaporkan sedang bersiap merilis motor listrik pertamanya ke publik. Motor listrik perdana Suzuki ini dikabarkan akan hadir dengan gaya retro

Disitat dari Gaadiwaadi, Suzuki India berencana untuk merambah pasar motor listrik dan akan menggunakan basis skuter matik terlarisnya, Access. Kabarnya, kendaraan listrik pertamanya itu akan dikembangkan bersama dengan para insinyur di Jepang.

Sebelumnya, produsen asal Jepang itu menguji motor listrik yang mengambil basis dari Burgman Street dalam dua tahun terakhir. Namun sesuai dengan perubahan baru dalam strategi mereka, Access versi listrik yang akan diluncurkan terlebih dahulu di India.

Skuter listrik baru ini diyakini bakal diberi nama ‘e-Access’, mengingat desainnya secara keseluruhan tidak alami perubahan besar. Mengenai aspek seperti desain dan bentuk, Suzuki akan menggunakan pendekatan yang sama seperti pada e-Burgman.

Ini menunjukkan keseluruhan gaya dan komponen bodi akan serupa dengan model ICE sebelumnya. Namun, motor ini akan memiliki skema cat ‘biru’ yang berbeda untuk menunjukkan sifatnya yang ramah lingkungan.

Selain itu, tidak disebutkan secara detail mengenai kapasitas motor, baterai yang digunakan, dan jarak tempuhnya. Tetapi, diyakini skuter listrik itu memiliki performa yang setara dengan skutik kelas 125cc.

Untuk fitur pada e-skuter ini, Suzuki berencana tidak memberikan banyak gimik untuk menekan biaya. Hal ini karena Suzuki telah memantau pasar EV dan terutama setelah subsidi berakhir. Sehingga sangat penting untuk menentukan harga produk dengan benar tergantung yang akan menentikan sukses atau gagal.