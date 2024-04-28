Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apes, Karyawan Dealer Tabrakkan Mobil Seharga Rp51 Miliar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |17:39 WIB
Apes, Karyawan Dealer Tabrakkan Mobil Seharga Rp51 Miliar
A
A
A

JAKARTA – Baru-baru ini sebuah video yang memperlihatkan mobil listrik yang sedang dipamerkan menabrak tembok di sebuah mal di Jakarta menjadi viral di media sosial. Insiden ini disebabkan oleh seorang bocah yang tidak sengaja menggerakkan persneling mobil sehingga kendaraan itu bergerak sendiri.

Kejadian serupa terjadi di Jerman, namun dengan akibat yang jauh lebih buruk. Kali ini insiden serupa menimpa seorang karyawan dealer mobil muda yang menabrakkan sebuah mobil sport seharga USD3,2 juta atau sekira Rp51,9 miliar. 

Akibat insiden ini, bagian depan mobil tersebut hancur dan biaya perbaikannya diperkiaran mencapai ratusan juta rupiah.

Melansir Motor1, mobil yang ditabrakkan karyawan dealer itu adalah Ferrari F40 keluaran 1991, yang merupakan mobil kolektor. Mobil tersebut mengalami kecelakaan saat melewati terowongan di Engelberg, Jerman, pada Minggu (21/4/2024) pagi, dalam perjalanannya ke pameran mobil.

Seorang juru bicara polisi mengatakan kepada Bild bahwa tidak jelas apakah kecelakaan itu disebabkan oleh kecepatan yang berlebihan atau cacat teknis. Paramedis segera tiba di lokasi kejadian, membawa pengemudi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Juru Bicara Mechatronik, Pascal Stephen mengatakan, bahwa pengemudi tidak terluka dalam kecelakaan itu. Namun, laporan berita SWR Aktuell membantah hal tersebut, dengan mengatakan bahwa pengemudi terluka dalam kecelakaan itu, tapi tidak menjelaskan sejauh mana cederanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048312/mobil_sport_ferrari_458_spider_hancur-9uTJ_large.jpg
Geger Mobil Sport Mewah Ferrari 458 Spider Seharga Rp7 Miliar Hancur Gara-Gara Ban Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/52/3030406/ferrari-nAZQ_large.jpg
Ternyata Segini Biaya Pajak Tahunan Supercar Ferrari, Porsche, hingga Maserati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/52/3027648/ferrari_f8_tributo-Y7Hz_large.jpg
Penasaran, Ternyata Segini Harga Mobil Ferrari Bekas 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/52/3026748/ferrari-biuM_large.jpg
Mobil Listrik Pertama Ferrari Bakal Meluncur 2025, Harganya Diperkirakan Rp8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/52/2986297/diluncurkan-pada-2025-mobil-listrik-ferrari-tak-bakal-senyap-RlBfu2HAp3.jpg
Diluncurkan pada 2025, Mobil Listrik Ferrari Tak Bakal Senyap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/52/2985844/kenapa-mobil-ferrari-tidak-boleh-dimodifikasi-IfkZMpOMuT.jpg
Kenapa Mobil Ferrari Tidak Boleh Dimodifikasi?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement