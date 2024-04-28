Tingkatkan Layanan Kepada Konsumen, BYD Resmikan Dealer Flasghip BYD Cibubur

CIBUBUR – Guna meningkatkan serta memberikan layanan terbaik bagi konsumen, BYD meresmikan dealer BYD Cibubur yang merupakan salah satu dealer flagship pabrikan mobil listrik asal China tersebut. Dealer yang dikelola oleh salah satu mitra BYD di Indonesia, PT Bumi Hijau Motor (Haka Auto) ini akan menjadi deler yang dapat melayani konsumen BYD di wilayah Jakarta dan Jawa Barat dengan standar layanan 3S (sales, service, dan spare parts).

Peresmian BYD Haka Auto Showroom Cibubur dilakukan dengan pemotongan pita oleh Robet TP Siagian, S.STP., M.SI - Kepala Disperindag Kota Bekasi, Halim Kalla - Chairman Haka Auto, Eagle Zhao - Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, dan Hariyadi Karimuddin - CEO Haka Auto. Prosesi peresmian ini kemudian dilanjutkan dengan penandatangan plakat oleh Eagle Zhao.

“Peresmian BYD Haka Auto Showroom Cibubur merupakan salah satu bentuk komitmen BYD dalam menyediakan layanan terbaik kepada konsumen. Dengan visi untuk mencapai kualitas yang komprehensif, kami berkomitmen untuk selalu menawarkan inovasi teknologi mutakhir dan layanan yang memudahkan dan nyaman. Visi tersebut kami upayakan untuk diwujudkan melalui kemitraan dengan Haka Auto yang telah memiliki reputasi baik dalam melayani konsumen otomotif di Indonesia,” ujar Eagle Zhao, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia.

Dealer BYD pertama yang dikelola oleh Haka Auto ini diposisikan sebagai showroom karena memiliki kekhususan area yang luas, yaitu dengan lahan 5.290 meter persegi dan bangunan 1.779 meter persegi. Fasilitasnya pun lengkap meliputi area pembelian, area perbaikan, bengkel, fasilitas pengisian baterai, dan showroom.

Desain interior dan eksterior bangunan BYD Haka Auto Showroom Cibubur dirancang dengan standar dan nilai-nilai estetika BYD yang juga akan memberikan nuansa modern, mewah, dan nyaman. Berlokasi di Jl. Alternatif Cibubur No.41, Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, BYD Haka Auto Showroom Cibubur sangat strategis dan mudah untuk diakses.