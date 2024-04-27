Pecahkan Rekor, 15 Ribu Vespa Mengular Sepanjang 16 Km

JAKARTA – Vespa World Days (VWD) 2024 digelar di Pontedera, Italia. Gelaran ini menandai 140 tahun berdirinya Piaggio Group dan 78 tahun diproduksinya Vespa di kota tersebut.

Sebagai informasi, VWD merupakan ajang pertemuan tahunan Vespa Clubs dari seluruh dunia. Tahun ini, gelaran yang menghadirkan Vespa dari model paling tua sampai terbaru itu berhasil memecahkan rekor.

Berdasarkan keterangan resmi Piaggio, lebih dari 30.000 Vepisti (sebutan pengguna Vespa), dengan 20.000 di antaranya berasal dari negara Eropa. Tak ketinggalan, pencinta Vespa dari Indonesia juga ikut meramaikan gelaran tahunan tersebut.

Parade Vespa, pada Sabtu (20/4/2024), memecahkan rekor dengan 15.000 Vespa melintasi perbukitan Valdera. Parade ini menampilkan “ular” warna-warni sepanjang 16 kilometer yang mewakili sejarah Vespa, dari model 98 cc terawal hingga GTS dan Primavera modern.

Acara ini diakhiri penyerahan penghargaan untuk Vespisti tercantik, Vespa Clubs terbaik di Vespa Trophy, dan pemenang Vespa Touring Challenge. Para peserta harus berfoto dan mengumpulkan cap khusus di buku perjalanan mereka.

Selain acara riding bersama, para peserta disuguhkan dengan sajian yang ada di Museum Piaggo. Tak hanya itu, peserta diajak tur pabrik Vespa, pada Sabtu dan Minggu, yang mendapat antusiasme tinggi.