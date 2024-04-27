Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dipicu Adanya Mogok Kerja, Stellantis Hentikan Produksi 3 Pabrik di Eropa

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |17:10 WIB
Dipicu Adanya Mogok Kerja, Stellantis Hentikan Produksi 3 Pabrik di Eropa
Stellantis hentikan produksi mobil di 3 pabrik Eropa. (Carscoops)
A
A
A

JAKARTA Stellantis terpaksa harus menghentikan produksi mobil pada tiga pabriknya di Eropa. Hal ini disebabkan pemogokan kerja di pabrik yang dioperasikan oleh MA France, yang menjadi pemasok suku cadang logam.

Melansir Carscoops, Sabtu (27/4/2024), karyawan di pabrik MA France khawatir dengan rencana pemindahan produksi ke Polandia. Saat ini perusahaan tersebut beroperasi di lokasi yang digunakan PSA hingga 2014.

Dalam pernyataan, juru bicara Stellantis mengungkapkan akibat aksi tersebut, perusahaan terpaksa menghentikan operasi di dua pabrik Poissy dan Hordain di Perancis dan fasilitas Inggris di Luton.

“Tiga lokasi telah mengalami penghentian produksi sejak awal pekan ini,” kata juru bicara Stellantis kepada Reuters seperti dikutip dari Carscoops.

Stellantis berharap dapat segera melanjutkan produksi dengan diskusi yang sudah berlangsung di pabrik MA France. Pabrik pembuat mobil Poissy memproduksi DS 3 dan Opel Mokka, sementara pabrik Hordain memproduksi kendaraan komersial termasuk Peugeot Expert, Citroen Jump, dan Opel Vivaro.

Stellantis juga memproduksi kendaraan komersial di lokasinya di Luton dan mulai tahun depan, mereka akan memproduksi van listrik ukuran sedang untuk Vauxhall, Citroen, Peugeot, dan Fiat Professional.

Ini bukan satu-satunya masalah yang dihadapi Stellantis. Awal pekan ini, terungkap bahwa perusahaan harus tetap membayar pemasok roda gigi dan pinion untuk transmisi merek yang disebut MacLean-Fogg untuk pengiriman meski ada sengketa harga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/15/3181216//chery_tiggo_cross-bY4Q_large.jpg
Chery Bakal Bangun Pabrik di Indonesia Tahun ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299//presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688//knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175404//mobil_mogok-lK2j_large.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mesin Mobil Mati Mendadak di Jalanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175288//servis_mobil-KO1i_large.jpg
Waktu Servis Berkala yang Tepat, Berdasarkan Waktu Pemakaian atau Jarak Tempuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172354//wuling_binguo_ev-xynE_large.jpg
8 Tahun Beroperasi, Pabrik Wuling di Indonesia Produksi 178 Ribu Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement