Dipicu Adanya Mogok Kerja, Stellantis Hentikan Produksi 3 Pabrik di Eropa

JAKARTA – Stellantis terpaksa harus menghentikan produksi mobil pada tiga pabriknya di Eropa. Hal ini disebabkan pemogokan kerja di pabrik yang dioperasikan oleh MA France, yang menjadi pemasok suku cadang logam.

Melansir Carscoops, Sabtu (27/4/2024), karyawan di pabrik MA France khawatir dengan rencana pemindahan produksi ke Polandia. Saat ini perusahaan tersebut beroperasi di lokasi yang digunakan PSA hingga 2014.

Dalam pernyataan, juru bicara Stellantis mengungkapkan akibat aksi tersebut, perusahaan terpaksa menghentikan operasi di dua pabrik Poissy dan Hordain di Perancis dan fasilitas Inggris di Luton.

“Tiga lokasi telah mengalami penghentian produksi sejak awal pekan ini,” kata juru bicara Stellantis kepada Reuters seperti dikutip dari Carscoops.

Stellantis berharap dapat segera melanjutkan produksi dengan diskusi yang sudah berlangsung di pabrik MA France. Pabrik pembuat mobil Poissy memproduksi DS 3 dan Opel Mokka, sementara pabrik Hordain memproduksi kendaraan komersial termasuk Peugeot Expert, Citroen Jump, dan Opel Vivaro.

Stellantis juga memproduksi kendaraan komersial di lokasinya di Luton dan mulai tahun depan, mereka akan memproduksi van listrik ukuran sedang untuk Vauxhall, Citroen, Peugeot, dan Fiat Professional.

Ini bukan satu-satunya masalah yang dihadapi Stellantis. Awal pekan ini, terungkap bahwa perusahaan harus tetap membayar pemasok roda gigi dan pinion untuk transmisi merek yang disebut MacLean-Fogg untuk pengiriman meski ada sengketa harga.