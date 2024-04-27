Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Siap Gelontorkan Dana Rp178,6 Triliun, Buat Apa?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:06 WIB
Honda Siap Gelontorkan Dana Rp178,6 Triliun, Buat Apa?
Honda siap gelontorkan dana segar hingga Rp178,6 triliun. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA Honda terus berinvestasi untuk mengembangkan teknologi terbaru agar terus bersaing dengan brand lainnya. Langkah yang dilakukan adalah dengan menggelontorkan dana besar dalam mengembangkan fasilitas kendaraan listrik di Amerika Utara.

Melansir Carscoops, Sabtu (27/4/2024), baru-baru ini Honda mengumumkan bakal menggelontorkan dana sebesar 11 miliar dolar AS (Rp178,6 triliun) untuk memproduksi mobil listrik di Provinsi Ontario.

Produsen asal Jepang itu akan membangun pabrik kendaraan listrik dan pabrik baterai di dekat fasilitas pabrik yang ada di Alliston, Ontario. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 240.000 unit mobil listrik per tahun, yang dimulai pada 2028.

Selain itu, Honda berencana membangun pabrik pengolahan bahan aktif katoda dan prekursor serta pabrik pemisah di dekatnya. Fasilitas ini akan didirikan dengan bantuan mitra usaha patungan POSCO Future M Co, Ltd dan Asahi Kasei.

Honda masih dalam proses negosiasi dengan kolaboratornya, dan akan mengumumkan rincian lebih lanjut terkait fasilitas tersebut, seperti lokasinya, dalam enam bulan mendatang.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyebut langkah Honda sebagai investasi otomotif terbesar dalam sejarah Kanada. Pemerintah federal mengatakan bahwa kesepakatan itu akan mengarah pada rantai pasokan kendaraan listrik komprehensif pertama di Kanada.

Pabrik mobil listrik Honda di Kanada akan didukung oleh Ohio EV Hub, yang akan mulai memproduksi kendaraan listrik pada 2025. Di sana, Honda menginvestasikan 700 juta dolar AS untuk memperlengkapi kembali pabrik yang ada. Diperkirakan akan menghabiskan 4,4 miliar dolar AS lagi untuk membangun pabrik baterai di dekatnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181444/honda_s2000-VHC6_large.jpg
Usai Prelude, Honda Pertimbangkan Hidupkan Kembali S2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180887/honda_nwt150-2cmz_large.jpg
Honda Luncurkan Skutik Baru Dibanderol Rp35 Juta, Dibekali Kamera dan Radar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180386/honda_genio-Gd2e_large.jpg
Honda Genio Dapat Penyegaran, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179413/honda_supercub_110-1Yfq_large.jpg
Motor Bebek Termahal Honda Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178793/new_honda_adv160-tVjQ_large.jpg
Segini Target Penjualan New Honda ADV160 di Jakarta-Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177650/honda_rebel_cmx_110-mCzR_large.jpg
Dapat Penyegaran, Honda Rebel 1100 Punya Baju Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement