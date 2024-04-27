Honda Siap Gelontorkan Dana Rp178,6 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA – Honda terus berinvestasi untuk mengembangkan teknologi terbaru agar terus bersaing dengan brand lainnya. Langkah yang dilakukan adalah dengan menggelontorkan dana besar dalam mengembangkan fasilitas kendaraan listrik di Amerika Utara.

Melansir Carscoops, Sabtu (27/4/2024), baru-baru ini Honda mengumumkan bakal menggelontorkan dana sebesar 11 miliar dolar AS (Rp178,6 triliun) untuk memproduksi mobil listrik di Provinsi Ontario.

Produsen asal Jepang itu akan membangun pabrik kendaraan listrik dan pabrik baterai di dekat fasilitas pabrik yang ada di Alliston, Ontario. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 240.000 unit mobil listrik per tahun, yang dimulai pada 2028.

Selain itu, Honda berencana membangun pabrik pengolahan bahan aktif katoda dan prekursor serta pabrik pemisah di dekatnya. Fasilitas ini akan didirikan dengan bantuan mitra usaha patungan POSCO Future M Co, Ltd dan Asahi Kasei.

Honda masih dalam proses negosiasi dengan kolaboratornya, dan akan mengumumkan rincian lebih lanjut terkait fasilitas tersebut, seperti lokasinya, dalam enam bulan mendatang.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyebut langkah Honda sebagai investasi otomotif terbesar dalam sejarah Kanada. Pemerintah federal mengatakan bahwa kesepakatan itu akan mengarah pada rantai pasokan kendaraan listrik komprehensif pertama di Kanada.

Pabrik mobil listrik Honda di Kanada akan didukung oleh Ohio EV Hub, yang akan mulai memproduksi kendaraan listrik pada 2025. Di sana, Honda menginvestasikan 700 juta dolar AS untuk memperlengkapi kembali pabrik yang ada. Diperkirakan akan menghabiskan 4,4 miliar dolar AS lagi untuk membangun pabrik baterai di dekatnya.