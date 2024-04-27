Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Serius Garap Mobil Listrik, Toyota Bakal Bikin SUV 7 Penumpang

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |13:20 WIB
Serius Garap Mobil Listrik, Toyota Bakal Bikin SUV 7 Penumpang
Serius garap mobil listrik, Toyota bakal bikin SUV 7 penumpang. (Carscoops)
A
A
A

JAKARTA Toyota mulai serius memasuki persaingan kendaraan listrik setelah sebagian besar negara Eropa menerapkan standar emisi tinggi. Kali ini, produsen asal Jepang itu bakal menciptakan mobil listrik terbaru.

Sekadar informasi, saat ini Toyota hanya mengandalkan bZ4X sebagai kendaraan listrik berbasis baterai. Toyota lebih fokus pada skema multi-pathway, yakni menawarkan beragam jenis mobilitas ramah lingkungan.

Melansir Carscoops, Sabtu (27/4/2024), Toyota mengungkapkan bakal memproduksi mobil listrik SUV tiga baris pada fasilitas pabriknya di Princeton, Indiana, Amerika Serikat. Untuk mewujudkannya, mereka akan melakukan perombakan besar-besaran pada pabriknya.

Memang belum ada penjelasan detail mengenai rencana tersebut. Tapi, dana yang digelontorkan bakal meningkatkan infrastruktur panbrik. Termasuk menambahkan jalur baru untuk perakitan paket baterai.

Nantinya, mobil listrik tersebut juga akan menggunakan komponen dari Toyota Battery Manufacturing yang ada di North Carolina. Direncanakan pabrik tersebut akan mulai beroperasi pada 2025.

Investasi ini akan menciptakan hingga 340 lapangan kerja baru dan Toyota mengatakan lapangan kerja tersebut akan “berkualitas tinggi” dan memiliki “stabilitas jangka panjang.” Diyakini, pekerjaan tersebut akan fokus pada produksi baterai dan crossover listrik.

Meski Toyota tidak banyak mengungkapkan rencana ini, produsen mobil tersebut mengonfirmasi bahwa crossover tiga baris misterius tersebut “terpisah” dari EV tiga baris yang diumumkan sebelumnya dan akan dibuat di Kentucky.

Halaman:
1 2
      
