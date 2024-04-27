Advertisement
Okezone.com
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jago Pakai Setir Kanan, Shin Tae-yong Ternyata Pernah Bawa Truk

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |11:45 WIB
Jago Pakai Setir Kanan, Shin Tae-yong Ternyata Pernah Bawa Truk
Jago pakai setir kanan, ternyata Shin Tae-yong pernah bawa truk. (Youtube/Hyundai Motors Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjadi idola masyarakat Tanah Air setelah berhasil membawa timnas maju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Bahkan, pria asal Korea Selatan itu terkejut namanya diteriakkan oleh penggemar, karena tak pernah terjadi di mana pun.

Di balik kesuksesannya menjadi seorang pelatih, Shin Tae-yong memiliki sisi kehidupan menarik yang jarang diketahui publik. Seperti pengalamannya menjadi sopir truk di Australia.

Di Indonesia, Shin Tae-yong menggunakan mobil andalannya, Hyundai Palisade, untuk mobilitas sehari-hari. Meski mengaku kerap menggunakan sopir, tak jarang ia mengendarai mobil sendiri.

Hal tersebut diperlihatkannya pada unggahan di akun Instagram pribadinya. Tampak ia sangat handal mengemudi. Tidak terlihat kecanggungan, mengingat negara asalnya, Korea Selatan, menganut setir kiri dan melaju di sisi kanan.

Sementara Indonesia menganut setir kanan dan berjalan di sisi kiri, yang akan membuat orang-orang yang tak terbiasa akan kesulitan. Tapi, ini tidak berlaku bagi Shin Tae-yong karena pernah mengemudikan truk di Australia.

“Saya pernah tinggal di Australia dan di sana saya bawa mobil truk. Setirnya manual dan ada di sebelah kanan. Jadi buat saya enggak terasa aneh,” kata Shin Tae-yong seperti dikutip dalam unggahan video di kanal YouTube Hyundai Motors Indonesia.

