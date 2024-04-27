Wuling Binguo EV Digeber Jakarta-Mandalika Sejauh 1.300 Km, Berapa Kali Ngecas?

JAKARTA - Tak sedikit masyarakat yang ragu dengan mobil listrik. Hal yang masih menjadi pertimbangan adalah mengenai baterainya, meliputi infrastruktur untuk charging hingga daya tahan.

PLN Icon Plus menggelar acara EV Journey Experience. Dalam acara ini, mobil listrik ikut serta untuk menempuh rute Jakarta-Mandalika. Total jarak rute tersebut adalah lebih dari 1.300 km.

Kegiatan ini dinilai dapat membuat kendaraan listrik kini bisa lebih percaya diri dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Hal ini juga dapat memberikan ketenangan kepada konsumen mobil listrik menempuh jarak lebih.

Wuling Motors (Wuling) ikut ambil bagian pada acara tersebut. Wuling mengerahkan 1 unit Binguo EV Long Range 333 km AC/DC.

Sales & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, mengatakan mengapresiasi inisiatif dari PLN Icon Plus untuk menggelar EV Journey Experience Jakarta-Mandalika 2024 bersama para produsen kendaraan listrik di Indonesia.

"Berkat ekosistem pengisian daya yang didukung oleh PLN dan pemerintah, kendaraan listrik kini bisa melakukan perjalanan jauh dengan percaya diri. Hal ini tentunya memberikan ketenangan kepada konsumen mobil listrik untuk menjelajahi jarak yang lebih jauh," tuturnya, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/4/2024).

Perjalanan ini diawali seremoni pelepasan di kantor PLN Icon Plus yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya, BinguoEV melakukan pengisian daya cepat menggunakan DC charging station Wuling yang telah beroperasi di rest area KM 207A dan KM 379A.