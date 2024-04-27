Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Binguo EV Digeber Jakarta-Mandalika Sejauh 1.300 Km, Berapa Kali Ngecas?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |07:20 WIB
Wuling Binguo EV Digeber Jakarta-Mandalika Sejauh 1.300 Km, Berapa Kali Ngecas?
Wuling Binguo EV (Wuling Motors)
A
A
A

JAKARTA - Tak sedikit masyarakat yang ragu dengan mobil listrik. Hal yang masih menjadi pertimbangan adalah mengenai baterainya, meliputi infrastruktur untuk charging hingga daya tahan.

PLN Icon Plus menggelar acara EV Journey Experience. Dalam acara ini, mobil listrik ikut serta untuk menempuh rute Jakarta-Mandalika. Total jarak rute tersebut adalah lebih dari 1.300 km.

Kegiatan ini dinilai dapat membuat kendaraan listrik kini bisa lebih percaya diri dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Hal ini juga dapat memberikan ketenangan kepada konsumen mobil listrik menempuh jarak lebih.

Wuling Motors (Wuling) ikut ambil bagian pada acara tersebut. Wuling mengerahkan 1 unit Binguo EV Long Range 333 km AC/DC.

Sales & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, mengatakan mengapresiasi inisiatif dari PLN Icon Plus untuk menggelar EV Journey Experience Jakarta-Mandalika 2024 bersama para produsen kendaraan listrik di Indonesia.

"Berkat ekosistem pengisian daya yang didukung oleh PLN dan pemerintah, kendaraan listrik kini bisa melakukan perjalanan jauh dengan percaya diri. Hal ini tentunya memberikan ketenangan kepada konsumen mobil listrik untuk menjelajahi jarak yang lebih jauh," tuturnya, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/4/2024). 

Perjalanan ini diawali seremoni pelepasan di kantor PLN Icon Plus yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya, BinguoEV melakukan pengisian daya cepat menggunakan DC charging station Wuling yang telah beroperasi di rest area KM 207A dan KM 379A.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181554/wuling_darion_ev_dan_phev-qDkZ_large.jpg
Wuling Darion PHEV dan EV Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp300 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172354/wuling_binguo_ev-xynE_large.jpg
8 Tahun Beroperasi, Pabrik Wuling di Indonesia Produksi 178 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162957/wuling_new_air_ev-GdE1_large.jpg
Wuling New Air EV Raih Penghargaan Inspiring Green Mobility di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/52/3162683/wuling_cortez_darion_phev-i1hZ_large.jpg
Belum Resmi Meluncur, Wuling Darion Cortez EV dan PHEV Raup Ratusan SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/52/3162551/wuling_almaz_hybrid-rtWm_large.jpg
Diam-Diam Wuling Daftarkan Almaz Darion, Ada Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/52/3155446/wuling_mitra_ev-ema5_large.jpg
Wuling Buka Peluang Bawa MPV Listrik ke Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement