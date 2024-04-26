Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kerja Sama dengan Harley-Davidson, Kymco Kembangkan Moge Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |15:56 WIB
Kerja Sama dengan Harley-Davidson, Kymco Kembangkan Moge Listrik
Kerjasama dengan Harley-Davidson, Kymco kembangkan motor gede listrik. (rideapart)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah brand terus mengembangkan motor listrik. Kymco kini juga sedang mengembangkan motor gede (moge) bertenaga listrik.

Kymco dikabarkan menyiapkan sebuah motor listrik bertenaga besar yang didasarkan pada LiveWire. Itu merupakan divisi khusus Harley-Davidson yang dibangun untuk mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai.

Melansir Ride Apart, Jumat (26/4/2024), Kymco sangat memungkinkan untuk mengembangkan motor listrik yang didasarkan pada LiveWire. Pasalnya, perusahaan tersebut memegang sebesar 4 persen saham dengan nilai sebesar 100 juta dolar AS (Rp1,6 triliunan).

Meski Harley-Davidson masih memegang mayoritas saham LiveWire, kedua perusahaan akan saling memanfaatkan keahlian masing-masing dalam industri ini. Mereka diyakini akan bekerja sama untuk menghadirkan motor listrik bertenaga besar dengan harga terjangkau.

Diyakini, model LiveWire S3 yang akan datang pada dasarnya adalah versi yang diperkecil dari model S2 Del Mar dan S2 Mulholland yang ada. Diprediksi motor listrik itu dimaksudkan untuk menargetkan pasar entry-level.

Tampaknya, model ini yang akan menjadi platform calon motor listrik Kymco, yang diyakini adalah model RevoNEX dan SuperNEX. Kedua model itu diketahui sudah lama digaungkan oleh Kymco, tapi harus tertunda beberapa tahun.

Jika LiveWire S3 mendatang, dan model listrik bermerek Kymco berikutnya mulai membuahkan hasil, kemungkinan besar motor listrik ini akan didasarkan pada platform Arrow yang sama dengan yang ditemukan pada seri S2.

Halaman:
1 2
      
