Koleksi Mobil Shin Tae-yong, Harganya Capai Rp1 Miliar

JAKARTA - Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini menjadi sorotan prestasinya membawa anak asuhannya melaju ke semifinal Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Di lihat dari sisi lain, pelatih asal Korea Selatan (Korsel) ini memiliki koleksi mobil yang menarik untuk dibahas. Terlebih kendaraan yang dimilikinya ada yang harganya sampai Rp1 miliar.

Adapun Shin Tae-yong pernah dihadiahi 2 mobil dari Hyundai Motor Indonesia (HMID). Hal itu setelah Shin Tae-yong membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020.

Dua mobil yang diberikan bertipe SUV dan MPV berstatus kelas premium dan impor, yakni Hyundai Palisade dan Staria.

Mau tahu spesifikasi loleksi mobil Shin Tae-yong? Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (26/4/2024), simak ulasannya berikut ini.

1. Hyundai Staria

Koleksi mobil pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae Yong, yang pertama ada Hyundai Staria. Seperti diketahui mobil ini merupakan pemberian dari HMID sebagai bentuk apresiasinya melatih Timnas Indonesia.

Mengadopsi gaya on-curve design, Satria mengaplikasikan inovasi terbarunya pada rancang bentuk kendaraan MPV. Siluet futuristiknya membungkus berbagai fitur teknologi terdepan untuk berkendara yang semakin aman, nyaman dan mudah.

Lebih dari sekedar membangun estetika desain, satria menciptakan kelas dan standar kemewahan yang baru di segmen MPV.

Mobil jenis MPV asal pabrikan Korea Selatan ini bisa dibilang kendaraan mewah, dimana tersamat Dual Sunroof dengan fitur tilting & slide yang dapat diatur.