Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Koleksi Mobil Shin Tae-yong, Harganya Capai Rp1 Miliar

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |16:57 WIB
Koleksi Mobil Shin Tae-yong, Harganya Capai Rp1 Miliar
Koleksi mobil Shin Tae-yong. (Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini menjadi sorotan prestasinya membawa anak asuhannya melaju ke semifinal Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Di lihat dari sisi lain, pelatih asal Korea Selatan (Korsel) ini memiliki koleksi mobil yang menarik untuk dibahas. Terlebih kendaraan yang dimilikinya ada yang harganya sampai Rp1 miliar.

Adapun Shin Tae-yong pernah dihadiahi 2 mobil dari Hyundai Motor Indonesia (HMID). Hal itu setelah Shin Tae-yong membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020.

Dua mobil yang diberikan bertipe SUV dan MPV berstatus kelas premium dan impor, yakni Hyundai Palisade dan Staria.

Mau tahu spesifikasi loleksi mobil Shin Tae-yong? Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (26/4/2024), simak ulasannya berikut ini.

1. Hyundai Staria

Koleksi mobil pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae Yong, yang pertama ada Hyundai Staria. Seperti diketahui mobil ini merupakan pemberian dari HMID sebagai bentuk apresiasinya melatih Timnas Indonesia.

Mengadopsi gaya on-curve design, Satria mengaplikasikan inovasi terbarunya pada rancang bentuk kendaraan MPV. Siluet futuristiknya membungkus berbagai fitur teknologi terdepan untuk berkendara yang semakin aman, nyaman dan mudah.

Lebih dari sekedar membangun estetika desain, satria menciptakan kelas dan standar kemewahan yang baru di segmen MPV.

Mobil jenis MPV asal pabrikan Korea Selatan ini bisa dibilang kendaraan mewah, dimana tersamat Dual Sunroof dengan fitur tilting & slide yang dapat diatur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180811/onadio_leonardo-dj1u_large.jpg
Intip Koleksi Mobil Onad yang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180390/sabrina_chairunnisa-XtyC_large.jpg
Sabrina Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Ternyata Suka Mobil Bongsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3179989/nikita_mirzani-2i8J_large.jpg
Intip Isi Garasi Nikita Mirzani yang Divonis 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177451/patrick_kluivert-UXJ4_large.jpg
Intip Koleksi Mobil Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171571/wahyudin_moridu-3TWM_large.jpeg
Wahyudin Moridu Kerap Pamer Mobil Mewah, Ternyata Isi Garasinya Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170740/erick_thohir-6JPM_large.jpg
Isi Garasi Erick Thohir yang Hartanya Capai Rp2,4 Triliun, dari Supra X hingga Genesis G80
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement