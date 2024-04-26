Cetak 2 Gol Lawan Korsel, Intip Mobil Andalan Rafael Struick

JAKARTA – Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struick, menjadi perbincangan setelah mencetak dua gol ke gawang Korea Selatan pada babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Seperti diketahui, pemain yang memiliki darah Belanda-Indonesia itu memiliki banyak penggemar sejak dinaturalisasi. Bahkan, ia berhasil menggaet perhatian wanita, terutama ketika berpose dengan mobil andalannya.

Rafael Struick pernah mengunggah foto saat berpose duduk di mobil andalannya saat berada di Belanda. Pesonanya berhasil membuat warganet, khususnya kaum hawa, terpesona dengan ketampanannya.

Melalui unggahan foto tersebut, Struick yang kini membela klub Belanda ADO Den Haag itu duduk di kursi depan sebelah kiri menghadap keluar. Mobil dengan kelir abu-abu itu diduga berjenis crossover atau SUV (Sport Utility Vehicle) kompak.

Hal tersebut dapat dilihat pada sektor kaki-kaki yang lebih tinggi, sehingga membuat ground clearence lebih tinggi dari mobil hatchback. Mobil tersebut juga bisa dikatakan mewah yang dapat dilihat dari desain velg palang rapat menggunakan warna dual-tone.

Pada bagian interior, terlihat perpaduan warna krem pada pilar dan atap, sementara bagian bawahnya didominasi hitam. Sentuhan warna cokelat terdapat pada doortrim yang memberikan kesan elegan.

Kemewahan juga terlihat pada tombol yang berada dekat handle pintu, yang diyakini kursi penumpang dan pengemudi dapat diatur secara elektrik. Dua tombol tersebut diyakini untuk menyimpan posisi duduk yang sudah ditetapkan sebelumnya.