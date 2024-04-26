Beragam Fitur-fitur Canggih Membuat Mudik Kian Nyaman, Irit, dan Selamat bersama Xpander Cross

JAKARTA - Mudik merupakan tradisi tahunan bagi banyak orang di Indonesia untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga.

Perjalanan mudik yang panjang dan melelahkan dapat menjadi momen yang menyenangkan sekaligus menegangkan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan selama perjalanan mudik adalah kendaraan yang digunakan.

Memilih kendaraan yang nyaman untuk perjalanan mudik sangatlah penting. Kendaraan yang nyaman dapat membantu mengurangi kelelahan dan stres selama perjalanan, sehingga kita dapat menikmati momen mudik dengan lebih menyenangkan.

Termasuk saya, Maruf El Rumi, Jurnalis Okezone yang tahun ini juga melakukan mudik bersama keluarga dengan rute panjang, sehingga harus memilih kendaraan yang tepat.

Tahun ini rute pertama mudik kami adalah ke Kudus, Jawa Tengah. Ini juga sempat bikin khawatir karena rute menuju Kudus yaitu Semarang di kawasan Kaligawe dan Demak sempat dilanda banjir yang bisa ganggu kelancaran perjalanan. Jadi, segala macam skenario dipersiapkan agar perjalanan nyaman dan aman.

Apalagi, kami kategori keluarga besar, dengan dua anak remaja dan dua anak balita. Sehingga rombongan total berjumlah enam orang. Sehingga detil perencanaan perjalanan harus dipertimbangkan. Mulai jam keberangkatan, rute perjalanan dan bawaan apa saja yang harus dibawa agar space untuk penumpang tidak habis untuk barang bawaan.

Beres. Akhirnya perjalanan mudik lebaran dimulai. Kami berangkat Senin pagi (8/4/2024) dari kawasan Ciputat, menggunakan Mitsubishi Xpander Cross. To be honest, Xpander Cross menjadi teman perjalanan yang menyenangkan sepanjang menjalani mudik rute Jakarta-Semarang-Kudus atau saat pulang dengan rute Kudus-Semarang-Sukabumi-Jakarta.

Total jarak yang kami tempuh selama mudik lebaran dengan jalur di atas adalah 1.289 km, seperti bukan sebuah masalah. Dimana sebagian besar perjalanan dilakukan menggunakan jalur tol dengan kondisi dan situasi jalan yang berbeda. Termasuk saat melahap rute menantang tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 62 km yang menantang di kegelapan malam.

Dengan dimensi panjang 4.500 mm, lebar 1.800 mm serta tinggi 1.750 mm membuat jumlah enam orang ditambah bawaan koper sedang, koper kabin, tiga travel bag, satu kardus sedang, semuanya dilahap tanpa mengganggu kenyamanan penumpang.