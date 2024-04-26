Mewah dan Tangguh, Berikut Deretan Fitur Canggih dari Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander Cross tampak depan. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Mitsubishi Xpander Cross memiliki tampilan yang semakin tangguh dan mewah. Tidak hanya digunakan sebagai kendaraan keluarga serta digunakan sehari-hari, Xpander Cross juga dapat digunakan untuk menerjang medan semi off-road.

Terus berinovasi, Mitsubishi Xpander Cross hadir dengan pembaruan performa, design interior dan eksterior, serta berbagai fitur unggulan yang dimilikinya.

Berikut berbagai fitur canggih dari Mitsubishi Xpander Cross:

1. Transmisi CVT

CVT pada Xpander Cross. (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

Salah satu pembaruan pada Xpander Cross ini adalah adanya pilihan transmisi CVT (Continuous Variable Transmission) yang membuat berkendara semakin nyaman dan memberi efisiensi.

Performa CVT ini dapat memberi keseimbangan terbaik antara akselerasi maksimal dan tajam seperti transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, dan perpindahan yang mulus.

Transmisi CVT ini dikombinasikan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve berspesifikasi Euro4 yang menghasilkan output maksimal, yaitu 105 PS pada 6.000 RPM, torsi 141 Nm pada 4.000 RPM.