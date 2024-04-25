Berapa Pajak Mobil Honda BR-V? Segini Uang yang Harus Disiapkan

JAKARTA - Honda BR-V adalah mobil SUV (sport utility vehicle) yang diproduksi Honda. BR-V dirancang untuk menjadi kendaraan yang cocok untuk keluarga dengan fitur-fitur kenyamanan dan keamanan yang diutamakan.

Mobil ini dilengkapi mesin bensin yang efisien dan memiliki kapasitas penumpang yang cukup besar.

Di Indonesia, Honda BR-V cukup populer karena memiliki desain yang stylish, ruang kabin yang luas, dan performa yang handal. Mobil ini cocok untuk digunakan sehari-hari dalam kota maupun perjalanan jarak jauh.

Honda telah merilis beberapa varian BR-V dengan berbagai fitur dan harga yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen.

Performa mobil Honda BR-V untuk produksi tahun 2021 dilengkapi mesin bensin 1.5 liter i-VTEC yang bertenaga. Mesin ini menghasilkan tenaga yang cukup untuk memberikan akselerasi yang baik dan efisiensi bahan bakar yang memadai. Fitur keamanan dilengkapi dengan fitur keamanan yang lengkap, termasuk Sistem Pengereman Anti Terkunci (ABS), Distribusi Elektronik Rem (EBD), Sistem Pemantauan Tekanan Ban (TPMS), serta fitur keselamatan aktif seperti Sistem Stabilitas Elektronik (ESC) dan Hill Start Assist (HSA).

Mobil ini dilengkapi sistem hiburan dan konektivitas yang canggih, termasuk layar sentuh yang dapat terhubung dengan perangkat smartphone melalui fitur Bluetooth dan USB.

Selain itu, Honda BR-V dilengkapi fitur-fitur seperti kamera parkir belakang dan tombol start/stop mesin.

Honda BR-V tersedia dalam beberapa varian yang dapat dipilih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan. Beberapa varian yang umumnya tersedia termasuk varian E, S, dan Prestige, dengan perbedaan fitur-fitur dan aksesori yang ditawarkan.

Jika berminat memiliki Honda BR-V, perlu mengetahui besaran pajaknya. Dari data yang dihimpun, Kamis (25/4/2025) berikut daftar pajak Honda BRV dari berbagai tipe dan tahunnya:

Pajak Mobil Honda BR-V 2018:

Honda BR-V 1.5 S MT CKD Rp3.717.000

Honda BR-V 1.5E MT CKD Rp3.864.000

Honda BR-V 1.5E CVT CKD Rp4.011.000

Honda BR-V 15 PRE CVT CKD Rp4.263.000

Pajak Mobil Honda BR-V 2019

Honda BR-V 1.5 S MT CKD Rp3.738.000

Honda BR-V 1.5E MT CKD Rp3.927.000

Honda BR-V 1.5E CVT CKD Rp4.095.000

Honda BR-V 15 PRE CVT CKD Rp4.347.000

Pajak Mobil Honda BR-V 2020:

Honda BR-V 1.5 S MT CKD Rp3.780.000

Honda BR-V 1.5E MT CKD Rp3.969.000

Honda BR-V 1.5E CVT CKD Rp4.137.000

Honda BR-V 15 PRE CVT CKD Rp4.410.000