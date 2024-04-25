Advertisement
OTOMOTIF

Berapa Harga Mobil Jimny 5 Pintu di Indonesia? Ternyata Segini

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |19:34 WIB
Berapa Harga Mobil Jimny 5 Pintu di Indonesia? Ternyata Segini
Berapa harga mobil Jimny 5 pintu di Indonesia? Ternyata segini (Okezone)
JAKARTA - Suzuki Jimny 5 pintu merupakan salah satu mobil yang laris di Indonesia. Suzuki Jimny 5 pintu diluncurkan dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Pada pameran tersebut, sempat terjadi kontroversi. Harga Suzuki Jimny 5 pintu sempat digoreng hingga tembus Rp500 juta.

Padahal saat diluncurkan pada 15 Februari 2024, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) membanderolnya dengan harga Rp462 hingga Rp478,6 juta on the road (OTR) Jakarta.

Berapa harga resmi Suzuki Jimny 5 pintu? Melansir dari laman suzuki.co.id, Kamis (25/4/2024), berikut daftar harga Suzuki Jimny 5 pintu :

Jimny 5 Doors MT (Single Tone) Rp465.000.000

Jimny 5 Doors AT (Single Tone) Rp478.600.000

Jimny 5 Doors MT (Two Tone) Rp468.000.000

Jimny 5 Doors AT (Two Tone) Rp481.600.000

Jimny 5 pintu mengusung mesin tipe K15B dengan kapasitas 1.462 cc. Mesin itu bisa menyemburkan tenaga 102 PS pada 6.000 rpm dan torsi 130 Nm pada 4.000 rpm. Ada dua opsi transmisi yang ditawarkan yaitu manual 5 percepatan dan juga otomatis.

