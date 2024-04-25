Viral Aksi Berani Pengemudi Pikap Hadang Bus Lawan Arus

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video mobil pikap menghadang bus yang melawan arus. Pengemudi mobil pikap itu bahkan sampai keluar dari kendaraannya untuk meminta bus tersebut tidak melawan arus.

Hal itu sebagaimana dilihat dari video yang di-posting akun Instagram @dashcamindonesia, Kamis (25/4/2024).

Disebutkan peristiwa itu terjadi Jalan Lingkar Kebumen, Jawa Tengah. Dalam video itu tampak bus Efisiensi tersebut melawan arus atau ngeblong.

"Bus tersebut hendak blong kanan di lampu merah lalu dari arah berlawanan pickup berada di jalur yang benar seperti yang terlihat di video tersebut," demikian keterangan postingan itu.

Dalam video itu, tampak pengemudi pikap keluar dari kendaraannya. Tampak terjadi perdebatan atas kejadian ini. Bahkan, ada pihak dari bus yang lawan arus turun untuk menenangkan pengemudi pikap itu.

Ternyata, ada 2 bus yang lawan arus lalu dihadang pikap tersebut.

Setelah itu, tampak bus tersebut kembali ke jalur yang benar.

Video ini viral di media sosial. Banyak netizen mengomentari aksi pengemudi pikap menghadang bus yang lawan arus.