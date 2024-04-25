Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Aksi Berani Pengemudi Pikap Hadang Bus Lawan Arus

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |19:23 WIB
Viral Aksi Berani Pengemudi Pikap Hadang Bus Lawan Arus
Viral di medsos aksi berani pengemudi pikap hadang bus lawan arus. (Instagram/@dashcamindonesia)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video mobil pikap menghadang bus yang melawan arus. Pengemudi mobil pikap itu bahkan sampai keluar dari kendaraannya untuk meminta bus tersebut tidak melawan arus.

Hal itu sebagaimana dilihat dari video yang di-posting akun Instagram @dashcamindonesia, Kamis (25/4/2024).

Disebutkan peristiwa itu terjadi Jalan Lingkar Kebumen, Jawa Tengah. Dalam video itu tampak bus Efisiensi tersebut melawan arus atau ngeblong.

"Bus tersebut hendak blong kanan di lampu merah lalu dari arah berlawanan pickup berada di jalur yang benar seperti yang terlihat di video tersebut," demikian keterangan postingan itu.

Dalam video itu, tampak pengemudi pikap keluar dari kendaraannya. Tampak terjadi perdebatan atas kejadian ini. Bahkan, ada pihak dari bus yang lawan arus turun untuk menenangkan pengemudi pikap itu.

Ternyata, ada 2 bus yang lawan arus lalu dihadang pikap tersebut.

Setelah itu, tampak bus tersebut kembali ke jalur yang benar.

Video ini viral di media sosial. Banyak netizen mengomentari aksi pengemudi pikap menghadang bus yang lawan arus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511/sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178761/pemotor_ugal_ugalan-hJZa_large.jpg
Viral Pemotor Ugal-ugalan Malah Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement