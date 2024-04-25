Range Rover EV Segera Meluncur, Intip Bocorannya

JAKARTA - Produsen mobil mewah asal Inggris, Land Rover, bakal meluncurkan mobil listrik tangguh yang dapat melibas segala medan. Range Rover yang sepenuhnya akan ditenagai listrik itu dikabarkan bakal meluncur secara global pada akhir tahun ini.

Diketahui, Range Rover dikenal sebagai mobil SUV bertenaga buas, tapi konsumsi bahan bakarnya cukup boros. Untuk mengatasi hal tersebut, Land Rover mengeluarkan model hybrid dan kali ini akan meluncurkan model listrik sepenuhnya.

Melansir Motor1, Kamis (25/4/224), Range Rover EV ini akan dijual dengan performa menjanjikan seperti menggunakan mesin V8, tapi bebas emisi. Selain itu, mobil initelah diuji di medan yang sulit untuk membuktikan ketangguhannya.

Teaser baru yang dirilis Land Rover memperlihatkan SUV mewah Range Rover tanpa stiker kamuflase. Berdasarkan teaser tersebut, tampilannya hampir sama dengan model mesin konvensional.

Range Rover EV diuji coba pada cuaca dengan suhu -40 derajat Fahrenheit (-40 derajat Celcius). Land Rover juga menguji SUV senyap ini di gurun yang sangat panas di Timur Tengah pada suhu 122 derajat Fahrenheit (50 derajat Celcius).

Uji jalan pertama dilakukan di Swedia dan memfokuskan pada kinerja baterai, transmisi, serta motor listrik pada suhu di bawah nol derajat. Komponen-komponen ini telah dirakit sendiri oleh Land Rover untuk pertama kalinya.

Dibandingkan pengaturan kontrol traksi standar berdasarkan ABS, perangkat keras baru Range Rover EV ini dapat mendistribusikan manajemen selip roda ke setiap unit penggerak listrik. Hal ini akan mengurangi waktu reaksi torsi pada setiap roda dari sekitar 100 milidetik menjadi hanya 1 milidetik.