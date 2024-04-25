Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Range Rover EV Segera Meluncur, Intip Bocorannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |13:58 WIB
Range Rover EV Segera Meluncur, Intip Bocorannya
Range Rover EV segera meluncur tahun ini. (Motor1)
A
A
A

JAKARTA - Produsen mobil mewah asal Inggris, Land Rover, bakal meluncurkan mobil listrik tangguh yang dapat melibas segala medan. Range Rover yang sepenuhnya akan ditenagai listrik itu dikabarkan bakal meluncur secara global pada akhir tahun ini.

Diketahui, Range Rover dikenal sebagai mobil SUV bertenaga buas, tapi konsumsi bahan bakarnya cukup boros. Untuk mengatasi hal tersebut, Land Rover mengeluarkan model hybrid dan kali ini akan meluncurkan model listrik sepenuhnya.

Melansir Motor1, Kamis (25/4/224), Range Rover EV ini akan dijual dengan performa menjanjikan seperti menggunakan mesin V8, tapi bebas emisi. Selain itu, mobil initelah diuji di medan yang sulit untuk membuktikan ketangguhannya.

Teaser baru yang dirilis Land Rover memperlihatkan SUV mewah Range Rover tanpa stiker kamuflase. Berdasarkan teaser tersebut, tampilannya hampir sama dengan model mesin konvensional.

Range Rover EV diuji coba pada cuaca dengan suhu -40 derajat Fahrenheit (-40 derajat Celcius). Land Rover juga menguji SUV senyap ini di gurun yang sangat panas di Timur Tengah pada suhu 122 derajat Fahrenheit (50 derajat Celcius).

Uji jalan pertama dilakukan di Swedia dan memfokuskan pada kinerja baterai, transmisi, serta motor listrik pada suhu di bawah nol derajat. Komponen-komponen ini telah dirakit sendiri oleh Land Rover untuk pertama kalinya.

Dibandingkan pengaturan kontrol traksi standar berdasarkan ABS, perangkat keras baru Range Rover EV ini dapat mendistribusikan manajemen selip roda ke setiap unit penggerak listrik. Hal ini akan mengurangi waktu reaksi torsi pada setiap roda dari sekitar 100 milidetik menjadi hanya 1 milidetik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/52/3154019/range_rover_phev_autobiography-ujZw_large.jpg
Spesifikasi dan Harga Mobil Range Rover Maia Pemberian Irwan Mussry
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/20/86/2489121/crazy-rich-malang-beli-range-rover-rp6-m-dalam-semenit-usai-disindir-arif-muhammad-NdG3qmZKNR.jpg
Crazy Rich Malang Beli Range Rover Rp6 M dalam Semenit, Usai Disindir Arif Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/14/52/2183359/suv-ini-diciptakan-khusus-untuk-bintang-tinju-anthony-joshua-V8TWrSUieh.jpg
SUV Ini Diciptakan Khusus untuk Bintang Tinju Anthony Joshua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/03/52/2087358/-EtxcH4kKdw.jpg
Uji Ketangguhan Range Rover Evoque Libas Tantangan Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/16/15/1978940/range-rover-evoque-tengah-diuji-jelang-peluncuran-sKNHt6sbRs.jpg
Range Rover Evoque Tengah Diuji Jelang Peluncuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/25/15/1968881/dua-mobil-mewah-seharga-rp2-99-miliar-hancur-menghantam-jembatan-saat-akan-dikirim-qI159F7d5O.jpg
Dua Mobil Mewah Seharga Rp2,99 Miliar Hancur Menghantam Jembatan saat Akan Dikirim
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement