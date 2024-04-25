Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Citroen e-C3 Tak Lolos Uji Tabrak tapi Dijual di Indonesia, Ini Penjelasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |13:43 WIB
Mobil Listrik Citroen e-C3 Tak Lolos Uji Tabrak tapi Dijual di Indonesia, Ini Penjelasannya
Citroen e-C3 tak lolos uji tabrak. (globalncap)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik asal Prancis, Citroen e-C3 telah resmi dijual di Indonesia. Ini merupakan kendaraan ramah lingkungan dengan harga Rp300 jutaan. Tapi, mobil ini diketahui memiliki hasil uji tabrak yang kurang memuaskan.

Sebagai informasi, Global NCAP (New Car Assesment Programme) telah melakukan uji tabrak pada Citroen e-C3. Hasilnya, mobil listrik tersebut gagal memenuhi standar keamanan yang diperlukan untuk keselamatan penumpang.

CEO Citroen Indonesia, Tan Kim Piauw mengatakan, e-C3 sudah memenuhi sejumlah standar yang diperlukan sebelum dijual di Tanah Air. Ia memastikan syarat yang telah dipenuhi cukup rumit, karena keselamatan penumpang menjadi yang utama.

“Untuk memenuhi standar keamanan di Indonesia tidak gampang, pemerintah punya standar keamanan yang tinggi. e-C3 kita di Indonesia pertama kita sudah comply, jadi kita sudah melakukan uji layak jalan dengan Kemenhub,” kata Tan di PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/4/2024).

Berdasarkan hasil tes Global NCAP, Citroen e-C3 tidak mendapatkan rating bintang untuk keselamatan penumpang dewasa. Sementara untuk perlindungan terhadap penumpang anak-anak hanya diganjar satu bintang.

“Kemudian sudah melakukan berbagai tes yang diadakan pemerintah, dan bersyukur hasil tes sudah lulus. Jadi pemerintah sudah menyatakan mobil kita ini complience terhadap aturan standar keselamatan di Indonesia,” tuturnya.

“Kalau ditanya apakah ini aman? Dari hasil tes kami meyakini sudah comply dengan aturan di Indonesia,” ujar Tan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3163042/citroen-1LuG_large.jpg
Indonesia Automotive Awards 2025, Citroen Dianugerahi Most Inspiring First Car Choice
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/52/3157629/citroen_basalt-0Kdb_large.jpg
Citroen Basalt Meluncur di GIIAS 2025, Dibanderol Mulai Rp359 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/52/3140698/new_citroen_c3_meluncur_di_bali-0bTp_large.jpg
Citroen New C3 Aircross SUV dan C3 Meluncur di Bali, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/52/3123519/citroen_dan_jeep-FQkx_large.jpg
Citroen dan Jeep Hadirkan Bengkel Siaga saat Mudik Lebaran, Ini Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/52/3117620/citroen_c3_aircross_suv-tkRc_large.jpg
2 Ribu Calon Konsumen Pinjam 100 Unit Citroen C3 Aircross, Berapa Banyak yang SPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/52/3117251/new_citroen_c3_di_iims_2025-dnTp_large.jpg
Strategi Citroen atasi Stigma Harga Mobil Eropa Mahal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement