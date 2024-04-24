Segini Pajak Motor Benelli Patagonian Eagle 250

JAKARTA - Benelli hadir di berbagai pasar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Benelli menawarkan beragam sepeda motor yang melayani berbagai segmen pengendara.

Salah satunya Patagonian Eagle 250. Sebagai motor bergaya penjelajah, mungkin menarik bagi pengendara di Indonesia yang mencari pilihan nyaman dan bergaya untuk perjalanan perkotaan atau berkendara santai.

Motor beraliran cruiser yang jadi salah satu varian terlaris di Indonesia, yaitu Patagonian Eagle. Kendaraan ini memiliki dua jenis yang berbeda setelah keluar versi injeksi sehingga menggunakan nama belakang EFI (Electronic Fuel Injection).

Benelli Patagonian Eagle EFI secara spesifikasi mesin persis versi yang karburator. Tetap 250cc 2 silinder segaris SOHC dengan sistem pendinginan udara dan oil cooler. Kapasitas murninya 249 cc, dari bore x stroke 55 x 52,4 mm.