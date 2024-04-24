Scroll kebawah untuk membaca artikel
MENU
icon okezone Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
icon jfk
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Segini Pajak Motor Benelli Patagonian Eagle 250
Ferdinando Tamaro ,Jurnalis
Rabu, 24 April 2024 |19:23 WIB
Segini Pajak Motor Benelli Patagonian Eagle 250
Benelli Patagonian Eagle 250 (Ist)

JAKARTA - Benelli hadir di berbagai pasar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Benelli menawarkan beragam sepeda motor yang melayani berbagai segmen pengendara.

Salah satunya Patagonian Eagle 250. Sebagai motor bergaya penjelajah, mungkin menarik bagi pengendara di Indonesia yang mencari pilihan nyaman dan bergaya untuk perjalanan perkotaan atau berkendara santai.

Motor beraliran cruiser yang jadi salah satu varian terlaris di Indonesia, yaitu Patagonian Eagle. Kendaraan ini memiliki dua jenis yang berbeda setelah keluar versi injeksi sehingga menggunakan nama belakang EFI (Electronic Fuel Injection).

Benelli Patagonian Eagle EFI secara spesifikasi mesin persis versi yang karburator. Tetap 250cc 2 silinder segaris SOHC dengan sistem pendinginan udara dan oil cooler. Kapasitas murninya 249 cc, dari bore x stroke 55 x 52,4 mm.

Halaman:
1 2
      
Share
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Lihat Berita Terkait
Telusuri berita ototekno lainnya