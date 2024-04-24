Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Tahunan Kawasaki ER-6n

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:08 WIB
Segini Pajak Tahunan Kawasaki ER-6n
Segini pajak tahunan Kawasaki ER-6n. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kawasaki ER-6n merupakan motor gede yang diproduksi Kawasaki Motors. Dikenal dengan handlingnya yang lincah, posisi berkendara yang nyaman, dan harga yang relatif terjangkau, menjadikannya favorit di kalangan pengendara pemula dan menengah serta komuter.

ER-6n dilengkapi mesin kembar paralel berpendingin cairan dengan kapasitas sekitar 650cc, memberikan keseimbangan yang baik antara tenaga dan efisiensi.

Dengan gaya minimalis dan performa sporty, motor ini sering dipilih pengendara yang mencari pengalaman berkendara yang serbaguna dan menyenangkan baik di jalanan kota maupun jalan berkelok-kelok.

Mengenai Kawasaki ER-6n, motor bergaya street fighter ini dibekali mesin 650 cc bertenaga 71 dk di 8.500 rpm dengan torsi 64 Nm di 7.000 rpm. Saat ini moge tersebut sudah lama tidak diproduksi. Jika ingin memilikinya, bisa membeli unit bekasnya.

Berdasarkan pantauan di situs jual beli kendaraan bekas, ER-6n bekas saat ini harganya berada di kisaran Rp 60-70 jutaan.

Namun, sebelum membeli motor ini, perlu diketahui pajak dari kendaraan ini. Sepeda motor Kawasaki ER6n lansiran 2011 memiliki nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sebesar Rp 49.100.000, berdasarkan penelusuran di samsat-pkb.jakarta.go.id.

Halaman:
1 2
      
