3 Alasan Kenapa Tangki Mobil Tidak Boleh Kosong

JAKARTA - Alasan tangki mobil tidak boleh kosong sangat penting untuk dipahami. Ketika tangki mobil kosong, risiko masalah teknis bisa meningkat secara signifikan.

Sebagai sumber utama bahan bakar, tangki yang terisi akan memastikan kelancaran operasi mesin dan sistem bahan bakar mobil.

Tidak hanya itu, masih ada alasan penting lainnya yang perlu dipahami mengapa tangki mobil ini tidak boleh kosong.

Tangki bahan bakar yang kosong pada mobil dapat menimbulkan berbagai masalah pada mobil, salah satunya kerusakan pada sistem bahan bakar. Karena itu, perawatan rutin pada mobil sangat penting dilakukan.

Beberapa alasan yang patut diketahui mengapa tangki mobil tidak boleh kosong. Dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (24/4/2024) berikut alasannya.

1. Bisa Muncul Karat

Kosongnya tangki bahan bakar akan memicu terjadinya proses kondensasi (pengembunan) menjadi sangat besar. Proses ini akan mengakibatkan munculnya titik-titik air yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan karat.

Karat yang menumpuk lama-lama akan rontok berbentuk seperti kotoran berpasir. Sangat berbahaya jika kotoran semacam ini terisap pompa bahan bakar atau bahkan lolos sampai ke mesin. Efek kondensasi juga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas bahan bakar karena adanya campuran air dengan bahan bakar. Potensi ini jadi semakin besar jika mobil jarang digunakan.

BACA JUGA: 8 Komponen Mobil yang Perlu Dicek Usai Mudik Lebaran 2024

2. Rusak Pompa Bahan Bakar

Di tangki mobil terdapat pompa bahan bakar (fuel pump) yakni sebuah alat yang berfungsi menyalurkan bensin ke mesin.

Pada mobil-mobil modern, pompa ini didesain agar selalu terendam di dalam bahan bakar. Tujuannya untuk meminimalkan suhu tinggi yang timbul saat pompa bekerja.