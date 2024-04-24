Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

3 Alasan Kenapa Tangki Mobil Tidak Boleh Kosong

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |18:37 WIB
3 Alasan Kenapa Tangki Mobil Tidak Boleh Kosong
3 alasan kenapa tangki mobil tak boleh kosong. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Alasan tangki mobil tidak boleh kosong sangat penting untuk dipahami. Ketika tangki mobil kosong, risiko masalah teknis bisa meningkat secara signifikan.

Sebagai sumber utama bahan bakar, tangki yang terisi akan memastikan kelancaran operasi mesin dan sistem bahan bakar mobil.

Tidak hanya itu, masih ada alasan penting lainnya yang perlu dipahami mengapa tangki mobil ini tidak boleh kosong.

Tangki bahan bakar yang kosong pada mobil dapat menimbulkan berbagai masalah pada mobil, salah satunya kerusakan pada sistem bahan bakar. Karena itu, perawatan rutin pada mobil sangat penting dilakukan.

Beberapa alasan yang patut diketahui mengapa tangki mobil tidak boleh kosong. Dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (24/4/2024) berikut alasannya.

1. Bisa Muncul Karat

Kosongnya tangki bahan bakar akan memicu terjadinya proses kondensasi (pengembunan) menjadi sangat besar. Proses ini akan mengakibatkan munculnya titik-titik air yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan karat.

Karat yang menumpuk lama-lama akan rontok berbentuk seperti kotoran berpasir. Sangat berbahaya jika kotoran semacam ini terisap pompa bahan bakar atau bahkan lolos sampai ke mesin. Efek kondensasi juga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas bahan bakar karena adanya campuran air dengan bahan bakar. Potensi ini jadi semakin besar jika mobil jarang digunakan.

2. Rusak Pompa Bahan Bakar

Di tangki mobil terdapat pompa bahan bakar (fuel pump) yakni sebuah alat yang berfungsi menyalurkan bensin ke mesin.

Pada mobil-mobil modern, pompa ini didesain agar selalu terendam di dalam bahan bakar. Tujuannya untuk meminimalkan suhu tinggi yang timbul saat pompa bekerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement