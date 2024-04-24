Spesifikasi Mobil Listrik Hampir Setengah Miliar yang Ditabrakkan Bocah SD di Mal

Spesifikasi mobil listrik seharga hampir setengah miliar yang ditabrakan bocah SD ke tembok mal. (Instagram/infojkt24)

JAKARTA - Seorang bocah SD menabrakkan mobil listrik Chery Omoda E5 yang sedang dipamerkan di mal. Mobil tersebut menghantam dinding pembatas antara tenant dalam mal tersebut.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah mal kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Minggu (21/4/2024). Kabarnya, kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua pihak.

Sebagai informasi, Chery Omoda E5 merupakan model terbaru dari produsen asal China itu di Indonesia. Mobil listrik tersebut diluncurkan secara resmi pada Desember 2023, dan resmi dijual kepada publik pada awal 2024 dengan harga Rp498 juta.

Berstatus sebagai mobil listrik, kendaraan ini tidak bersuara ketika menyala. Bahkan, tidak perlu menekan tombol start/stop untuk menghidupkan mesin penggerak. Pengemudi hanya perlu menekan pedal rem dan memindahkan tuas transmisi ke “D” untuk menjalankannya.

Beruntung, mobil listrik tersebut tidak melaju dengan kencang saat dikendarai bocah SD tersebut sehingga kerusakannya sangat minim. Ini juga bisa terjadi karena sejumlah sensor yang terdapat pada Omoda E5 sebagai tambahan perangkat keamanan.

Secara spesifikasi, Chery Omoda E5 punya dimensi ukuran panjang 4.424 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.588 mm, dan jarak sumbu roda 2.630 mm. Bagian luar mobil ini menggunakan velg ukuran 18 inci dengan warna dual tone dan desain yang sporty.

Bagian dalamnya terdapat layar sentuh dual 24,6 inch dengan fitur konektivitas Bluetooth dan USB, sistem audio Sony, Apple Carplay + Android Auto, intelligent voice interactive operation, dan juga 540°HD panoramic image.