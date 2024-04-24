BYD Segera Luncurkan Pikap Hybrid Kabin Ganda, Intip Bocorannya

JAKARTA - Perusahaan otomotif asal China, Build Your Dreams (BYD) akan meluncurkan truk pikap plug-in hybrid. Truk pikap yang dinamakan Shark itu dijadwalkan diluncurkan pada Beijing Auto Show pada 25 April 2024.

Melansir Car News China, Rabu (24/4/2024), Shark menggunakan platform DMO. Platform DMO mengutamakan efisiensi energi dengan mengintegrasikan keunggulan teknologi DM-i dan DM-p BYD.

Selain itu, ini memungkinkan kemampuan off-road. Dengan menggunakan sistem penggerak empat roda elektrik, pikap ini dapat mengatur distribusi torsi antara depan dan belakang dengan cepat dan cerdas.

Platform DMO mengadopsi tata letak memanjang untuk mesin dan sistem hybrid listrik (EHS). Mesin ini kompatibel dengan mesin longitudinal 1,5T dan 2,0T yang merupakan bagian dari sistem hybrid plug-in Xiaoyun BYD.

Tenaga maksimum 1,5T adalah 143 kW (194 hp) sedangkan untuk 2.0T adalah 180 kW (245 hp).