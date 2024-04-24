PLN Bakal Sulap 2 Ribu Tiang Listrik Jadi SPKLU

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengklaim telah selesai melakukan uji coba tiang listrik yang diubah menjadi SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Skema ini dianggap bakal mempermudah pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya baterai.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti mengatakan, uji coba ini dilakukan sebagai upaya PLN menyediakan infrastruktur kendaraan listrik. Diharapkan tujuan pemerintah mempercepat penggunakan kendaraan listrik di Indonesia segera tercapai.

“Sudah, sudah berhasil. Sudah oke menggunakan AC berkapasitas 22 kW. Jadi kita taruh di tempat-tempat parkir yang memungkinkan. Tentu kita juga minta izin ya kepada pihak sekitar. Ada yang sudah dipasang di depan Hotel Bidakara,” kata Edi di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Usai uji coba berhasil, Edi mengatakan, pihaknya menargetkan memasang 2.000 SPKLU dengan menggunakan tiang listrik. Penggunaan dan pembayaran akan menggunakan aplikasi PLN Mobile.

“Ujinya itu mulai dari uji sentuh sampai terkait ketenagalistrikan. Sudah aman. Kita baru uji coba di tiga lokasi. Target tahun ini kita buat 2.000 unit. Kita pakai PLN Mobile. Sudah bisa dipakai umum,” tuturnya.

Saat ini, SPKLU tiang listrik baru ada di tiga lokasi di Jakarta sebagai uji coba yang nantinya akan disebar di seluruh Indonesia. Edi mengatakan, aplikasinya juga tidak bisa di tempat sembarangan karena menyangkut keamanan.