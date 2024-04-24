Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

PLN Bakal Sulap 2 Ribu Tiang Listrik Jadi SPKLU

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:46 WIB
PLN Bakal Sulap 2 Ribu Tiang Listrik Jadi SPKLU
PLN bakal sulap 2 ribu tiang listrik jadi SPKLU. (PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengklaim telah selesai melakukan uji coba tiang listrik yang diubah menjadi SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Skema ini dianggap bakal mempermudah pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya baterai.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti mengatakan, uji coba ini dilakukan sebagai upaya PLN menyediakan infrastruktur kendaraan listrik. Diharapkan tujuan pemerintah mempercepat penggunakan kendaraan listrik di Indonesia segera tercapai.

“Sudah, sudah berhasil. Sudah oke menggunakan AC berkapasitas 22 kW. Jadi kita taruh di tempat-tempat parkir yang memungkinkan. Tentu kita juga minta izin ya kepada pihak sekitar. Ada yang sudah dipasang di depan Hotel Bidakara,” kata Edi di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Usai uji coba berhasil, Edi mengatakan, pihaknya menargetkan memasang 2.000 SPKLU dengan menggunakan tiang listrik. Penggunaan dan pembayaran akan menggunakan aplikasi PLN Mobile.

“Ujinya itu mulai dari uji sentuh sampai terkait ketenagalistrikan. Sudah aman. Kita baru uji coba di tiga lokasi. Target tahun ini kita buat 2.000 unit. Kita pakai PLN Mobile. Sudah bisa dipakai umum,” tuturnya.

Saat ini, SPKLU tiang listrik baru ada di tiga lokasi di Jakarta sebagai uji coba yang nantinya akan disebar di seluruh Indonesia. Edi mengatakan, aplikasinya juga tidak bisa di tempat sembarangan karena menyangkut keamanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement