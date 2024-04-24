Penjualan Mobil Honda Naik 19 % saat Momen Lebaran, Ini Model Terlaris

JAKARTA - Lebaran 2024 menjadi momen bagi masyarakat untuk membeli mobil baru guna dipakai mudik ke kampung halaman. Hal ini membuat penjualan kendaraan naik yang cukup signifikan.

PT Honda Prospect Motor (HPM) menjadi salah satu yang mencatatkan kenaikan penjualan sepanjang Maret 2024. Produsen asal Jepang itu mencatatkan penjualan domestik sebesar 10.706 unit atau meningkat 19 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Peningkatan penjualan Honda didominasi model-model SUV dengan membukukan 27,9 persen dibandingkan Februari 2024 atau sebanyak 5.531 unit secara retail. Honda BR-V menjadi model yang paling diminati dengan penjualan 1.594 unit, naik 62 persen.

Sementara itu, model SUV Honda lainnya seperti Honda HR-V terjual sebanyak 1.862 unit, Honda WR-V sebanyak 1.524 unit, dan All New Honda CR-V terjual 551 unit. Ini membuktikan pasar Indonesia telah beralih dari MPV ke SUV.

BACA JUGA: Ternyata 3 Merek Mobil Ini Adalah Bagian dari Honda

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy, mengaku bangga karena masih bisa menjaga kepercayaan konsumen Indonesia terhadap produk Honda. Ini membuat pihaknya terus berusaha menghadirkan produk terbaik.

“Kami terus memantau kondisi pasar otomotif saat ini yang masih belum stabil karena dipengaruhi kondisi politik ekonomi global dan nasional untuk dapat menyesuaikan strategi dan menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen,” ujar Billy dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/4/2024).