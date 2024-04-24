Penjualan Lesu, Tesla Pangkas Harga Sejumlah Mobil Listrik

JAKARTA - Produsen otomotif Tesla memangkas harga mobil listrik untuk model Y, model X, dan model S di Amerika Serikat (AS) masing-masing sebesar 2.000 dolar AS. Hal ini setelah pengiriman kuartal pertama Tesla meleset dari ekspektasi pasar.

Melansir Reuters, Rabu (24/4/2024), Tesla menurunkan harga untuk varian dasar Model Y menjadi 42.990 dolar AS. Sementara sedangkan varian long range dan performance masing-masing 47.990 dolar AS dan 51.490 dolar AS, menurut situs webnya.

Versi dasar Model S sekarang berharga 72.990 dolar AS dan varian plaidnya 87.990 dolar AS. Varian dasar Model X sekarang berharga 77.990 dolar AS dan varian plaidnya dibanderol 92.900 dolar AS.

Tesla Amerika Utara juga mengatakan dalam postingan di X, pihaknya akan mengakhiri manfaat program rujukannya di semua pasar setelah 30 April.

Program rujukan memungkinkan pembeli mendapatkan insentif tambahan melalui rujukan dari pelanggan yang sudah ada. Ini merupakan strategi yang telah lama digunakan produsen mobil tradisional untuk meningkatkan penjualan.