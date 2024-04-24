Citroen C3 Aircross Meluncur dengan Banderol Rp200 Jutaan, Siap Tantang Rush hingga Xpander

Citroen C3 Aircross resmi meluncur di Indonesia dengan banderol Rp289 juta. (MPI/Fadli Ramadhan)

TANGERANG - PT Indomobil National Distributor, selaku APM dan Distributor Citroen di Indonesia, resmi meluncurkan Citroen C3 Aircross. Mobil SUV 7-seater ini dibanderol Rp289,9 juta dengan status on the road (OTR) Jakarta.

Kehadiran Citroen C3 Aircross meramaikan segmen SUV 7-seater. Pada segmen ini terdapat Toyota Rush, Daihatsu Terios, Honda BR-V, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7, hingga Hyundai Stargazer X.

"Kami menghadirkan Citroen C3 Aircross, SUV compact 7-seater yang cocok untuk keluarga. Menawarkan kenyamanan dan interior yang luas. Baris ketiga yang bisa dipasang lepas dengan sangat mudah," kata CEO Citroen Indonesia Tan Kim Piauw dalam peluncuran di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/4/2024).

Sebagai informasi, Citroen C3 Aircross dipasarkan di Indonesia dengan status completely built up (CBU) alias diimpor utuh dari India. Karena itu, mobil ini masih mengusung spesifikasi yang serupa seperti yang dipasarkan lebih dulu di negeri.

Secara dimensi, mobil ini memiliki ukuran panjang 4.323 mm, lebar 1.796, tinggi 1.665, dan jarak sumbu roda 2.671 mm. Mobil ini memiliki ruang bagasi cukup luas apabila kursi baris ketiga tak dipasang, yakni berukuran 444 liter.

Model eksterior secara keseluruhan memiliki bahasa desain tangguh. Bagian depan dan belakang terkesan mengembung atau over fender. Hal ini membuat C3 Aircross terkesan gagah, meski secara dimensi tidak terlalu besar.

Tampilan depan C3 Aircross juga lebih sporty dengan lampu depan yang menyipit ditambah LED Daytime Running Light (DRL). Sementara di bagian belakang dibuat lebih sederhana ditambahkan dengan 3D-Effect Tail Light.

Di sektor kaki-kaki, C3 Aircross dibekali suspensi MacPherson Strut with Coil Spring di depan dan Rear Twist Beam with Coil Spring di belakang. Rodanya menggunakan velg berukuran 17 inci yang dibalut 215/60 di bagian depan dan belakang.