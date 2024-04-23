Honda Luncurkan Moge CB500 Hornet, Segini Harganya

JAKARTA - Honda Inggris Raya resmi meluncurkan produk terbarunya yakni CB500 Hornet. CB500 Hornet merupakan motor sport berkapasitas mesin 500 cc dengan gaya naked atau tanpa fairing.

Melansir Greatbiker, Selasa (23/4/2024), CB500 Hornet merupakan model terbaru yang didesain ulang dengan fokus meningkatkan tampilan motor tersebut. Hasilnya, moge ini memiliki desain yang lebih sporty.

Honda sempat merilis platform baru bernama 750 series yang digunakan untuk dua model, salah staunya model CB750 Hornet naked sports. Menyusul peluncuran platform baru, Honda juga memperbarui tampilan CB500 Hornet serupa dengan CB1000 Hornet.

Pada CB500 Hornet, Honda menerapkan bahasa desain yang serupa dengan mobil, berfokus pada area headlight atau lampu utama berbentuk segitiga. Ini membuat CB500 tampil beda jika dibandingkan seri CB lainnya.

Selain perubahan pada desain, Honda masih mempertahankan keunggulan lain yang terdapat pada CB500. Fitur yang masih dibawa dari model sebelumnya adalah suspensi depan SFF-BP 41 mm dari Showa, rem cakram dengan kaliper radial dari Nissin, dan Dual Channel ABS.

Untuk memberikan kesan modern, Honda menambahkan layar TFT 5 inci yang memiliki kemampuan terhubung ke smartphone menggunakan aplikasi Honda RoadSync. Fitur ini memudahkan pengendara mencari jalan ketika bepergian ke tempat baru.