HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Memilih Tempat Cuci Motor yang Bagus

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |14:35 WIB
Tips Memilih Tempat Cuci Motor yang Bagus
Tips memilih tempat cuci motor yang bagus. (Dok iNews)
A
A
A

JAKARTA - Akhir-akhir ini cuaca sering tidak menentu. Terkadang terik di siang hari, hujan pada sore menjelang malam. Hal ini membuat kendaraan terasa kotor. Mencuci motor rutin menjadi jalan keluar agar kendaraan motor tetap bersih dan nyaman.

Cuci steam terkadang menjadi pilihan pengguna kendaraan bermotor untuk membersihkan motornya. Namun memilih tempat cuci motor harus melihat beberapa faktor pendukungnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Selasa (23/4/2024), trik pilih tempat cuci steam yang bagus ternyata sederhana. paling mudah diperhatikan dari dua hal ini.

Tak hanya melihat tempat cuci steam itu punya peralatan canggih macam hidrolik atau mesin semprot bertekanan tinggi. Kebersihan juga menjadi faktor tempat cuci motor tersebut bersih dan terawat.

Selain itu, layanan yang ditawarkan harus memiliki poin plus. Misalnya, apakah mereka menyediakan cuci mesin, poles bodi, atau perawatan khusus lainnya.

Telusuri berita ototekno lainnya
