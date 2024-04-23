Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Biaya Pajak Motor Royal Enfield 500 CC

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |13:31 WIB
Segini Biaya Pajak Motor Royal Enfield 500 CC
Royal Enfield Classic 500 (Dok Okezone)
JAKARTA - Royal Enfield Classic 500 cc merupakan motor gede dengan desain model klasik. Motor gagah ini memiliki tenaga besar yang besar.

Motor Royal Enfield Classic EFI 500 cc dibekali mesin Spark Ignition satu silinder berkapasitas bersih 499 cc.

Dengan mesin tersebut, motor mengeluarkan suara yang sangat besar. Selain itu, mesin ini menghasilkan torsi besar, 41.3Nm, dapat dihasilkan pada 4.000 rpm.

Royal Enfield (Okezone)

Pada bagian kaki-kaki, roda depan menggunakan ban 19 inci, pelek jar-jari dengan sistem pengereman cakram, dan bagian belakang ukuran ban 19 inci dengan rem tromol. Roda belakangnya juga sudah menggunakan rem cakram.

Bagian lampu menggunakan model kuno membulat, mulai dari lampu depan, sein hingga lampu belakang. Untuk kenyamanan pengemudi ditopang sadel dengan pegas khas motor zaman dulu. Knalpotnya menjulang hingga ke belakang.

Berapa pajak motor Royal Enfield Classic 500 CC? Melansir berbagai sumber, berikut estimasi pajak motor Royal Enfield Classic 500 CC tahun 2019:

Halaman:
1 2
      
