Ini Cara Cek Mobil Dibeli Kredit atau Cash?

JAKARTA - Memiliki kendaraan, baik mobil atau motor menjadi kebutuhan untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Kendaraan juga bisa dimasukkan ke dalam daftar aset yang dimiliki, di samping rumah dan tanah.

Dalam proses pembelian kendaraan, ada dua sistem pembayaran, yaitu cash dan kredit. Tentunya dari kedua sistem pembayaran tersebut memiliki keunggulannya yang berbeda.

Sistem pembayaran yang ditawarkan pun berbeda. Paling signifikan perbedaan kedua sistem ini terdapat pada jangka pembayaran.

Ketika memilih sistem kredit, Anda membayar sebagian dari total harga, dengan durasi sesuai dengan kredit yang diambil. Namun sebaliknya, jika memilih cash, Anda akan melunasi jumlah harga di saat itu juga.